Zakazivanje termina za ličnu kartu ili pasoš nikad lakše: U razgovoru sa Digitalnim asistentom možete da zatražite termin u najbližoj policijskoj stanici

Elektronsko zakazivanje termina za ličnu kartu ili pasoš sada je dostupno i uz asistenciju Digitalnog asistenta na Portalu eUprava, rekao je za Tanjug direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović.

Ova usluga je od sada je dostupna na jedan poseban način, preko našeg digitalnog asistenta, koji je baziran na veštačkoj inteligenciji, objasnio je Jovanović.

“Dovoljno je da se građani prijave na Portal eUprava, a onda više ne moraju iz menija da biraju i da traže gde se nalazi ta elektronska usluga već u razgovoru sa Digitalnim asistentom mogu da zatraže termin u najbližoj policijskoj stanici, da s njim dogovore datum, vreme i lokaciju, i na taj način mnogo brže i jednostavnije koriste usluge elektronske uprave”, rekao je Jovanović.

On je naveo da je zakazivanje termina za ličnu kartu i pasoš putem Digitalnog asistenta na Portalu eUprava bezbedno i pouzdano.

Zakazivanje termina za ličnu kartu ili pasoš nikad lakše: U razgovoru sa Digitalnim asistentom možete da zatražite termin u najbližoj policijskoj stanici

“Građani ne moraju da brinu. Ovo je prva elektronska usluga koju na ovaj način puštamo. Naša strategija i plan je da u narednom periodu sve elektronske usluge sa Portala eUprava budu dostupne upravo na ovaj način”, rekao je Jovanović.

Digitalni asistent je prisutan oko godinu dana na Portalu elektronske uprave. Njega građani uglavnom koriste, kaže Jovanović, da bi se informisali na koji način mogu da koriste neku uslugu.

“Nedeljno imamo oko 10.000 različitih komunikacija između građana i tog Digitalnog asistenta. A evo sada imamo i prvu elektronsku uslugu koju pružamo putem digitalnog asistenta. Plan je da na taj način budu puštene i sve ostale elektronske usluge”, naveo je Jovanović.

Kako je istakao, Digitalni asistent može da se koristi i bez prijave na Portalu eUprava.

Mihailo Jovanović je istakao da je Kancelarija za IT i eUpravu građanima omogućila korišćenje usluga eUprave putem mobilne aplikacije eUprava. Na njoj se nalaze najfrekventnije usluge elektronske uprave.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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