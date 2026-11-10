Vozač autobusa iz Srbije koji se prevrnuo kod Zagreba tvrdi da mu je pozlilo

Vozaču autobusa Niš ekspresa, koji je u nedelju sleteo sa autoputa A3 kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj, kada su dve osobe poginule, određen je jednomesečni pritvor.

Reč je o 55-godišnjem državljaninu Srbije Dejanu V., koji je tokom ispitivanja tvrdio da nije zaspao za volanom. Kako je naveo, naglo mu je pozlilo zbog zdravstvenih problema povezanih s dijabetesom. Time je odbacio tvrdnje pojedinih putnika koji su nakon nesreće izjavili da je vozač zaspao za volanom.

Sudija istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredila mu je istražni zatvor na zahtev Opštinskog državnog tužilaštva u Novom Zagrebu zbog opasnosti od bekstva i ponavljanja krivičnog dela.

Šta je tačno uzrokovalo sletanje autobusa još nije utvrđeno. Državno tužilaštvo najavilo je dodatna veštačenja kojima bi trebalo da se razjasne okolnosti nesreće, javila je Hina.

U nesreći su poginule dve putnice, 53-godišnja hrvatska državljanka i 17-godišnja državljanka Crne Gore.

Prema podacima koje je u ponedeljak objavila zagrebačka policija, teško je povređeno pet osoba, a još 25 zadobilo je lakše povrede. Među teško povređenima četvoro je državljana Srbije i jedna hrvatska državljanka. Među lakše povređenima je 18 državljana Srbije, troje hrvatskih državljana i po jedna osoba iz Belorusije, Rumunije, BiH i Mađarske.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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