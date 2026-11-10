Legendarna pevačica stigla u Skoplje: Vesna Zmijanac pred medijima povodom velikog koncerta kojim obeležava 50 godina karijere

Muzička diva Vesna Zmijanac stigla je u Skoplje, gde je održala konferenciju za medije povodom velikog koncerta koji će biti održan 28. novembra 2026. godine.

Interesovanje za njen nastup prevazišlo je očekivanja organizatora, zbog čega je doneta odluka da se koncert premesti u veću dvoranu – Arenu „Boris Trajkovski“.

Publiku u Severnoj Makedoniji očekuje posebno muzičko veče, kojim će Vesna obeležiti čak pet decenija uspešne karijere.

Legendarna pevačica tokom konferencije govorila je o predstojećem nastupu, očekivanjima publike i značaju ovog velikog jubileja.

Koncert u Skoplju biće prilika da se publika podseti bezvremenskih hitova koji su obeležili njenu karijeru i generacije koje su odrastale uz njene pesme.

Veliko interesovanje za koncert još jednom potvrđuje da Vesna Zmijanac i nakon 50 godina na muzičkoj sceni uživa ogromnu popularnost, a predstojeći spektakl najavljuje veče za pamćenje.

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.