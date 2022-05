Vučićeve tvrdnje o gorivu – potpuno netačne

Iako je predsednik Aleksandar Vučić nedavno izjavio da je potrošnja goriva u Srbiji znatno skočila, domaća stručna javnost ipak ne očekuje da će na godišnjem nivou doći do povećane potrošnje u odnosu na prošlu.

Takođe, eksperti dovode u pitanje i tačnost cifara vezano za rast potrošnje goriva koje je izneo predsednik Srbije. Naime, Vučić je saopštio da ove godine trošimo 50 odsto benzina i 20 odsto dizela više nego lani. Bez obzira što zbog skoka cena benzina u okruženju vozači iz Srbije sada ređe odlaze do susednih zemalja, poput Bosne i Hercegovine, gde je cena donedavno bila znatno niža, i martovske gužve na pumpama u Srbiji zbog spekulacija o nestašicama, upućeni kažu da je, za period koji Vučić navodi, nemoguće dostići iznesene procente. Isti je slučaj i sa dizelom i pored toga što je Vlada odobrila subvencije poljoprivrednicima za njegovu nabavku. Poređenja radi, prema zvaničnim podacima u prošloj godini potrošnja goriva u Srbiju u odnosu na 2019. skočila je za 3,4 odsto. Shodno tome, potpuno su nelogični procenti o kojima je govorio predsednik Vučić.

Takvog mišljenja je i ekspert za energetiku Goran Radosavljević, koji ističe da dosad nisu beleženi tako visoki skokovi u potrošnji goriva.

– Kada dolazi do rasta potrošnje benzina i dizela kod nas, tada je reč o ciframa od nekoliko procenata. Ni to što država ove godine subvencioniše gorivo poljoprivrednim proizvođačima ne može da dovede do tolikog skoka potrošnje dizela. Jednostavno poljoprivrednicima su potrebne tačno određene količine dizela. Zato, i kada do skoka potrošnje dođe, reč je o nekoliko procenata a nikako 30 odsto. Govorimo naravno o godišnjem nivou. Postoji pak mogućnost da je predsednik Vučić upoređivao podatke za određeni mesec ili dva iz prošle godine. U tom slučaju ti procenti mogu da dostignu rast o kome je govorio, ali ako se misli na celu godinu, onda to nije tako – objašnjava naš sagovornik.

Nebojša Atanacković, iz Centra Boban, takođe ne veruje da je potrošnja benzina i dizela u Srbiji povećana u procentima koje je izneo predsednik Srbije.

– Takav rast nije moguć u odnosu na prethodnu. Moje prognoze su da potrošnja na godišnjem nivou neće preći nivo iz prošle godine. Jednostavno, svi oni koji su hteli da naprave rezerve goriva to su već i učinili i nema potrebe da prave nove dok ono što je pribavljeno nije potrošeno – ističe naš sagovornik, ali i on ističe da procenti koje je izneo predsednik Vučić mogu da budu tačni ako je mislio na određeni period u prošloj godini a ne celokupnu potrošnju u 2021.

Podsećanja radi, Vlada Srbije je pre više od dve sedmice usvojila izmenjenu uredbu koja se odnosi na ograničavanje cene evrodizela i evropremijuma BMB 95 po kojoj se maksimalna cena tih derivata na pumpama uvećava za sedam dinara umesto dotadašnjih šest. Privremeno je smanjen i iznos akciza na derivate nafte za 15 odsto.

Maksimalne cene goriva se utvrđuju svakog petka, a trenutno litar evrodizela košta 202 dinara a benzina BMB 95 180 dinara. Ove cene su aktuelne do 20. maja kada će biti urađen novi presek.

izvort: danas.rs