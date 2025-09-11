Društvo Izdvajamo Politika Vesti

VUČIĆ UGOSTIO STIVENA SIGALA! Svi detalji susreta u Palati Srbije! (FOTO)

11.09.2025.
FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija, čuvenog holivudskog glumca Stivena Sigala. Hype Tv je juče prvi objavio vest da je Sigal stigao u Beograd, posle odmora, šetnje i uživanja u srpskoj kuhinjui, slavni glumac je stigao i na sastanak sa predsednikom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas holivudskog glumca i majstora borilačkih veština Stivena Sigala i njegovog sina Kunzanga, koji borave u Beogradu povodom početka snimanja akcionog trilera „Order Of The Dragon“ u kojem Sigal ima jednu od glavnih uloga.
Snimanje filma odvijaće se na više lokacija u Beogradu, a režiser trilera je hrvatski Vjekoslav Katušin.

Osim Sigala, koji se proslavio ulogama u filmovima „Pod opsadom“ i „Iznad zakona“, u novom akcionom trileru igraju holandski majstor borilačkih veština Ron Smurenburg, kao i glumci Mišel Kisi, Majkl Pare, Dženi Paris i Alona Herta.

Sigal je 2016.godine dobio državljanstvo Srbije, a posle sastanka sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao Srbiju koju smatra svojom novom domovinom.

Američki glumac i muzičar je za doček 2016. godine sa svojim bendom nastupao ispred Doma Narodne skupštine.

Zajecaronline/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

