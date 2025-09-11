VUČIĆ UGOSTIO STIVENA SIGALA! Svi detalji susreta u Palati Srbije! (FOTO)
Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija, čuvenog holivudskog glumca Stivena Sigala. Hype Tv je juče prvi objavio vest da je Sigal stigao u Beograd, posle odmora, šetnje i uživanja u srpskoj kuhinjui, slavni glumac je stigao i na sastanak sa predsednikom Srbije.
Osim Sigala, koji se proslavio ulogama u filmovima „Pod opsadom“ i „Iznad zakona“, u novom akcionom trileru igraju holandski majstor borilačkih veština Ron Smurenburg, kao i glumci Mišel Kisi, Majkl Pare, Dženi Paris i Alona Herta.
Sigal je 2016.godine dobio državljanstvo Srbije, a posle sastanka sa tadašnjim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovisao Srbiju koju smatra svojom novom domovinom.
Američki glumac i muzičar je za doček 2016. godine sa svojim bendom nastupao ispred Doma Narodne skupštine.
Zajecaronline/Hypetv.rs/tanjug/N.B.
