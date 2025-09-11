VUČIĆ UGOSTIO STIVENA SIGALA! Svi detalji susreta u Palati Srbije! (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija, čuvenog holivudskog glumca Stivena Sigala. Hype Tv je juče prvi objavio vest da je Sigal stigao u Beograd, posle odmora, šetnje i uživanja u srpskoj kuhinjui, slavni glumac je stigao i na sastanak sa predsednikom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas holivudskog glumca i majstora borilačkih veština Stivena Sigala i njegovog sina Kunzanga, koji borave u Beogradu povodom početka snimanja akcionog trilera „Order Of The Dragon“ u kojem Sigal ima jednu od glavnih uloga.

Snimanje filma odvijaće se na više lokacija u Beogradu, a režiser trilera je hrvatski Vjekoslav Katušin.