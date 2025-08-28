Vučić razgovarao sa Kopmanom o napretku i ubrzanju evropske agende!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom

Tim povodom, predsednik se oglasio putem zvaničnog instagram naloga:

– Dobar i strateški orijentisan razgovor sa generalnim direktorom Direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom o aktuelnim dešavanjima u Srbiji i regionu, našem evropskom putu i reformamama koje sprovodimo.

Informisao sam sagovornika o rezultatima i mogućnostima za ubrzanje ispunjavanja evropske agende. Ukazao sam na važnost unutrašnjeg konsenzusa i sveobuhvatnog dijaloga kada je reč o sprovođenju ključnih reformi u zemlji i naglasio da naš cilj ostaje bolji život građana i očuvanje stabilnosti u regionu. Istovremeno, izrazio sam uverenje da će ovi naši napori biti prepoznati i priznati u EU.

Zahvalio sam gospodinu Kopmanu i Evropskoj komisiji na kontinuiranoj podršci koju pružaju Srbiji na putu rasta, modernizacije i evropskih integracija – poručio je Vučić.

Zajecaronline/Alo/N.B.

