VUČIĆ DANAS SA VADEFULOM: Razgovori će se ticati stanja približavanja EU

Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful je u nedelju započeo posetu Zapadnom Balkanu, a prema najavi Ambasade Nemačke u Srbiji u Beogradu će boraviti danas i sutra.

U fokusu posete su, kako se navodi u saopštenju ambasade, napredak i izazovi u procesu proširenja EU, čime Nemačka potvrđuje svoju ulogu zemlje koja blisko prati region na njegovom putu ka Evropskoj uniji, između ostalog i kroz Berlinski proces.

Zapadni Balkan je deo evropske porodice, ističe Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke i naglašava dugogodišnju podršku te zemlje evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, stoji u saopštenju Ambasade Nemačke u Beogradu.

Vadeful je putovanje započeo u nedelju posetom Bosni i Hercegovini, a danas će, kako je saopštila ambasada, posetiti Crnu Goru, a zatim u Albaniju i uveče doći u Beograd, posle čega će u utorak oko podneva posetiti Prištinu.

U utorak uveče, prema planu, Vadeful će boraviti u Severnoj Makedoniji, a putovanje će završiti u sredu ujutro povratkom u Berlin.

Razgovori će se, kako se navodi u najavi posete, uglavnom ticati stanja približavanja EU, napretka reformi, kao i regionalne stabilnosti i saradnje.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

