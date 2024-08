Vreme – U Zaječaru promenljivo oblačno, temperatura do 30°С

Vreme – Danas u našoj zemlji promenljivo oblačno i toplo. Na severu Srbije sa dužim sunčanim intervalima, a u oblastima južnije od Save i Dunava i nestabilno pa se očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od stepeni na jugoistoku Srbije do 20 stepeni u Beogradu, a najviša od 27 do 33 stepena.

U Zaječaru slično vreme kao i u ostatku zemlje. Tokom noći, nakon sinoćne kiše, temperatura je pala do 17 stepeni, ali će i danas biti pretežno toplo, u najtoplijem delu dana do 30 stepeni. Vetar slab i umeren, do 15 km/h.

I za vikend slično vreme uz za nijansu višu temperaturu, a i naredne sedmice pratiće nas slične vremenske prilike.

Hidrološko upozorenje

Na Savi narednih dana vodostaji će se kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Brzavi, Moravici, Jadru, Kolubari, Jablanici, Vlasini, Lugomiru, Resavi, Jasenici i Kubršnici proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Za više detalja pogledajte prognozu voda.

Biometeorološka temperatura

Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima. Promenlјivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolјa Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

ZaječarOnline/O.B.