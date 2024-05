Vreme – Danas oblačno, ali toplo – maksmalna temperatura 22 stepena

Vreme – Iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije promenljivo oblačno, ujutro i pre podne na istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, na istoku istočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 °C, a najviša od 20 do 23 °C. Uveče i u toku noći umereno naoblačenje, pred jutro na zapadu i jugozapadu Srbije kiša.

U Zaječaru uglavnom oblačno vreme, sa kratkim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, ispod 10 km/h. Minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna do 22 stepena.

Sutra ponovo kiša.

RHMZ – U PRVOM DELU SEDMICE ČEŠĆA KIŠA NA ZAPADU, JUGU I JUGOISTOKU SRBIJE. U KOŠAVSKOM PODRUČJU OD SREDE VETROVITO.

Nakon ponedelјka (13.05.) koji će u većem delu Srbije biti suv i uz dosta sunčanih perioda, u utorak i sredu (14 – 15.05.) na zapadu, jugu i jugoistoku zemlјe padaće kiša, a u oblasti lokalnih plјuskova sa grmlјavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više.

Od srede (15.05.) u Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјu pojačavanje jugoistočnog vetra (košave), koja će duvati sve do nedelјe, a najjači udari vetra očekuju se u četvrtak i petak (16. i 17.05.) kada će na jugu Banata prelaziti 24 m/s, a na području Beograda povremeno dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h).

Biometeorološka prognoza

Pobolјšanje biometeorološke situacije pogodovaće većini hronično obolelih. Ipak se oprez savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu depresije i smanjenja radne sposobnosti. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

ZaječarOnline/O.B.