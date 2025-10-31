VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU Sutra Dan žalosti povodom godišnjice stradanja građana u padu nadstrešnice

VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se sutrašnji dan 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

„Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti“, navodi se u Odluci Vlade.

VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU

Kako je saopšteno iz Vlade, Dan žalosti otpočinje u ponoć dana koji je određen za dan žalosti. Završava se u 24.00 sata dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti.

Zajecaronline.com

Pratite naš portal Zajecaronline.com! Dostupni smo i na Facebook-u i Instagramu!

PROČITAJTE I:

„MOJA ISTINSKA ŽELJA JE DA SUTRAŠNJI DAN PROĐE MIRNO“ Aleksandar Vučić se obraća naciji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom aktuelne situacije u zemlji.

„Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno. Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin“, naveo je Vučić. CELU VEST PRONAĐITE KLIKOM OVDE.