„MOJA ISTINSKA ŽELJA JE DA SUTRAŠNJI DAN PROĐE MIRNO“ Aleksandar Vučić se obraća naciji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom aktuelne situacije u zemlji.

„Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno. Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin“, naveo je Vučić.

„Svako od njih jedan život, član porodice, zajednice, naše države, koja je od tada uzdrmana i uzburkana. Ne sluteći šta će se dogoditi tog danas su se našli ispod nadstrešnice. Sutra 1. novembra otići ću u crkvu da zapalim sveću i pomolim se za njih. Pozivam i ljude da to isto učine.

Znam da neki ljudi će to obeležiti na trgovima, ulicama. Sve to poštujem, sve dok se to radi na miran način. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas da iskažemo poštovanje.

Od suštinske važnosti je da odredimo prošlost. Da bismo u budućnosti znali šta bolje da uradimo. Godinu dana posle tog užasnog dana, mogu da konstatujem mnogi u društvu su pravili greške. Kao što su neki pokazali bes. U nekim trenucima sam i sam rekao neke stvari zbog kojih mi je žao. Kako o studentima, tako o ljudima sa kojima se nisam slagao. Svoje greške ne shvatam lako. Oni koji me poznaju znaju da sam svoj najveći kritičar.

“Moja istinska želja je…”

Želim da se sutra svako od nas osvrne na stvari koje je rekao i uradio. Znam da ja hoću. Sva ta mržnja koja ključa u našem društvu ne donosi ništa dobro.

Moja istinska želja je da sutrašnji dan prođe mirno, sa više tišine nego vike, sa jasnijim pogledom ka sebi nego ka drugima. Samo zajedničkim radom možemo nešto da stvorimo“, istakao je predsednik.

Zajecaronline.com/alo.rs

KONCERT

Miroslav Ilić prirediće nezaboravan spektakl i ove godine u Sava centru.

KARTE PRONAĐITE KLIKOM OVDE.