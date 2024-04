Veštače se pronađeni tragovi! Telo male devojčic Danke Ilić koja je stradala užasnim činom 26. marta ove godine u Banjskom Polju, još uvek nije pronađeno.

Osumnjičeni Dejan Dragajić (50) je u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru izneo detalje o ubistvu deteta. Međutim, nije bio spreman da otkrije gde je bačeno telo male Danke.

Srđan Janković (50) nije davao izjave o zločinu. Nedavno je zatražio advokata po službenoj dužnosti nakon što je odustao od svog prvobitnog punomoćja.

U pritvoru se nalazi otac Dejana Dragijevića. On se takođe branio ćutanjem na optužbe da je pomogao sinu u uklanjanju tela.

O daljim koracima u istrazi oglasilo se Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

– Više javno tužilaštvo u Zaječaru izdao je nalog da se veštače tragovi pronađeni u automobilu JKP „Vodovod“. Bor koji su vozili osumnjičeni S.J. i D.D. Veštače tragovi na predmetima koji su se nalazili u vozilu – rekli su iz VJT u Zaječaru.

U toku su saslušanja svedoka.

Mala Danka Ilić (2) ubijena je nakon nestanka 26. marta u Banjskom polju. Juče su u Višem tužilaštvu u Zaječaru saslušani otac i majka devojčice. Miloš i Ivana, koji su iskaz davali ispred osumnjičenih za ubistvo deteta, Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

Dragojević i Janković trenutno se nalaze u pritvoru, od 4. aprila, a istraga se i dalje nastavlja. Policija i pripadnici različitih službi do sada su i po više puta pretraživali svaki pedalj. Banjskog polja, sela Zlot i Luka, odakle su osumnjičeni.

Srđan Janković (50), koji se sumnjiči da je vozio službeni automobil JKP „Vodovod“ kojim je u Banjskom polju udarena Danka Ilić (2). A koji se kao i Dejan Dragijević (50) nalazi u pritvoru do 30 dana. Do sada se u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru branio ćutanjem. Međutim, sada je došlo do preokreta u njegovom razmišljanju. Očekuje se opravdano da će on umesto ćutanja sve ispričati nadležnima.

– Juče je Srđan Janković otkazao svom advokatu punomoćje jer ne želi da ga on više brani. Očigledno je da je nezadovoljan njegovim savetima i načinom branjenja pred nadležnima. Janković je zatražio da mu se dodeli advokat po službenoj dužnosti – rekli su u tužilaštvu.