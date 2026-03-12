VAŽAN SASTANAK: Vučić sutra sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske kompanije EDF Fontanom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra, 13. marta, sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske kompanije EDF Bernarom Fontanom.

Kako je najavila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, sastanak će početi u 9.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

VAŽAN SASTANAK

Bernar Fontana, generalni direktor Francuske elektroprivrede (EDF), pre dva dana je učestvovao na drugom Nuklearnom samitu u Parizu, gde je u okviru Panela 1, na kome je učestvovala i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, izjavio da su međunarodna saradnja, efikasnost i finansijska stabilnost ključni za nuklearni sektor.

On je tada naglasio značaj koordinacije između različitih aktera i očuvanja kvalitetne radne snage i posebno pozdravio prisustvo Srbije, koja se nedavno pridružila evropskom nuklearnom krugu.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.