UZNEMIRUJUĆE NECENZURISANE SLIKE: Evo kako je izgledala IZDEFORMISANA SMRSKANA RUKA Saše Mirkovića nakon pokušaja ubistva I MUČKOG ŠUTIRANJA ispred hotela u Zagrebu

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, mučki je pretučen 10. maja kada je Velibor Popović Pop pokušao da ga ubije u Zagrebu ispred hotela “Šeraton”.

Naime, kako je ustanovljeno, direktor Hype televizije je od jačine udaraca zadobio teške telesne povrede, zbog čega je iste noći operisan u zagrebačkoj bolnici “Rebro”

Nakon što je otpušten iz klinike, Saša Mirković je javno apelovao na sve državne organe da se bave ovim slučajem. Budući da je mogao biti sprečen ovaj pokušaj ubistva nad vlasnikom Hype televizije, da nije odbačena krivična prijava Saše Mirkovića protiv Velibora Popovića Popa. Samim tim, niko nije ni zvao Sašu mirkovića da se izjasni da li se oseća ugroženo.

Sada je došlo do pokušaja ubistva, kada je zadobio prelome dve kosti u ruci, a od težine udaraca u glavu bio je hitno ispitan u bolnici.

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA SE DELE MREŽAMA MASOVNO, A MALO KO JE PREIMETIO TEŽINU POVREDE KOJU JE MIRKOVIĆ ZADOBIO

Naime, na slici se jasno vidi kako je desna ruka vlasnika Hype televizije izdeformisana i smrskana od težine povreda.

NEĆETE ME UĆUTKATI” Saša Mirković otkrio KO STOJI iz POKUŠAJA UBISTVA U ZAGREBU

–Krenuo sam prema hotelu, jeste istina. I druga ne postoji. Ovaj majmun, ubica, koji je probao da me ubije. Pitao me je da li možemo da razgovaramo. Odgovorio sam na to da možemo, pružio sam korak. I tada je stigao udarac u potiljak. Nakon toga šutiranje, iza toga hteo je da mi odštrafi glavu nogom, a ja sam postavio ruku…Sada možete da zamislite kolika je moja koska. A dve su pukle, kolika je ta snaga i silina udarca – priča i dodaje:

-Pitam Cecu i Pejovića, pošto ih je pominjao dok me je šutirao. Da li je vredno ovo sve, tog vašeg uticaja!? Ono što sam pričao o vama, nastaviću da pričam, jer sam iznosio samo istinu. Nećete me ućutkati i zaplašiti. Nastaviću da govorim istinu! Ipak sam ja napravljen iz komada. Malo starija generacija koja veruje u pravdu i istinu. A ne u vaše lažne priče. Ljudi znaju da nikada ničiju decu nisam pominjao – rekao je Saša Mirković.

VELIBOR POPOVIĆ JE PRE SAMO NEKOLIKO MESECI IZAŠAO IZ ZATVORA, a sad ga POLICIJA TRAŽI nakon pokušaja UBISTVA Saše Mirkovića

“Kako sam rekao u prethodnim mojim storijima, on se sam neće predati. To su kriminalci koji su ušli u estradu i šou-biznis i oni kaljaju imena svih poštenih ljudi koji u tome rade. Nadam se da će zagrebačka policija i tužilaštvo da privedu pravdi ovog ubicu, begunca. Koji je dobro poznat istražnim organima čak i Interpola. I koji je pre samo dva li tri meseca izašao iz zatvora zbog teških krivičnih dela koje je počinio u Francuskoj. Inače isporučen iz Srbije”, rekao je Mirković.

On osuđuje tužioca iz Republike Srbije, koji je odbacio njegovu krivičnu prijavu.

“Na moje upozorenje i krivičnu prijavu o tome da mi je ugrožena sigurnost od predmetnog čoveka i njegovih ljudi okolo. A oni znaju ko su, i vi svi znate, tužilac je odbacio tu krivičnu prijavu. Kao građanin Republike Srbije, smatram da i on isto krivično treba da odgovara. Zato što je maltene učestovao u ovom atentatu tako što je odbacio krivičnu prijavu, a da nije ni pitao. Mene pozvao na saslušanje ili da me upita da li se osećam ugroženo i tako dalje. Dakle, došlo je do greške. Nije tužilac iz Hrvatske nego tužilac iz Republike Srbije je odbio moju krivičnu prijavu. To je bruka i sramota za pravodudni sistem Republike Srbije. Ovako nešto ne sme da se dozvoli”, rekao je, između ostalog, Saša Mirković.

“NISAM CECO, PROŠAO, KAO ISO LERO DŽAMBA” Saša Mirković otkrio NOVE STRAVIČNE DETALJE NAPADA

–Teške su telesne povrede! Ovako izgleda moja ruka sa ugrađenim titanijumskim pločicama u ruku. Hvala klinici Rebro u Zagrebu! Hvala svim ljudima koji su se pobrinuli da u toku noći da mi spasu ruku. Koja je od siline udarca prelomljena na tri dela. Sastavili su je, operacija je trajala preko četri sata. Niste me zaplašili, odmah da vam kažem – istako je.

Na moju sreću i na vašu žalost niste me ubili

–Mogao sam agentu za nekretnine da kažem da nastavi vožnju. Međutim, ja sam gost hotela zašto bih se krio od bilo koga. Ovi, svi koji su ti bili pomagači od Boška Jankovića pa nadalje, i koji su špijunirali gde se krećem i šta radim, svi će morati da odgovaraju. Kao i taj tužilac koji te je oslobodio ili ti je poništio presudu, to jest moju krivičnu prijavu za ugrožavanje bezbednosti. Sve će to da dođe na novo mesto zakonskim putem, a ovi tvoji prijatelji kao što su Ceca i svi ostali koji ste pomenuti u mojim videima, moraće da daju izjave jer ovo je teško krivično delo protiv ugrožavanja sigurnosto koje se zove pokušaj ubistva. Na moju sreću i na vašu žalost niste me ub*li. I nisam Ceco prošao kao Iso Lero Džambo -zaključio je vlasnik i direktor Hype produkcije.

KO JE BIO ISO LERO DŽAMBA, KO JE NAVODNO ZABETONIRAN I BAČEN U DUNAV NAKON ŠTO SE POTUKAO SA ARKANOM I ZADAO MU OŽILJAK NA LICU?

Iso Lero, poznatiji kao Džamba, ali i Kralj Dorćola, kako su ga mnogi nazivali, nestao je bez traga . O njegovoj sudbini ni danas se ništa ne zna. Pričalo se da je gomila Arkanovih ljudi, među kojima su bili Vuksan, Šuca i Gojak, pretukla na smrt Džambu rukama, nogama i kundacima pušaka. Strpali ga u gepek i odvezli u Erdut, gde su ga uzidali u temelj benzinske pumpe.

Drugi su tvrdili da je njegov leš jedan od tri zabetonirana koji su nađeni u Dunavu kod Golupca. Nijedna od ovih teza zvanično nije ni potvrđena ni demantovana.

Pljunuo Arkanovu fotografiju

Na Isinu teritorijiu počeli su da upadaju Arkan i Jusuf Jusa Bulić. Sukob Džambe i Arkana potiče još od služenja kazne u “Zabeli”. Kada ga je Džamba pretukao i ostavio mu ožiljak na licu. Beogradskim podzemljem pričalo se da je u martu 1992. godine Iso Lero u kafani “Zona Zamfirova” pucao u Ražnatovićevu fotografiju. Arkan se potom čuo sa Lerom i rekao mu da ne želi svađu i da on zadrži Dorćol, a da je Dedinje njegovo.

Kobnog jutra Iso je došao u kockarnicu na šestom spratu “Beograđanke” koju je tada obezbeđivala agencija “Delije”, a čiji je vlasnik bio Arkan.

Već na izlazu iz lifta Džamba se, navodno, sukobio sa žestokim vratarima. Nije hteo da plati ulaznicu, a posle kraće prepirke pljunuo je Arkanovu sliku. Momci iz obezbeđenja pretukli su, potom, Isa Lera. Snežana Lero, Isina supruga, tužila je kasnije sudu četvoricu Arkanovih ljudi koji su, kako je tvrdila, pretukli i u nepoznatom odvezli njenog Džambu.

Vukašin Vule Gojak, šef obezbeđenja u “Beograđanki”, koji je po sopstvenom priznanju prvi udario pripitog Lera, objašnjavao je kasnije da Arkanovci nemaju ništa sa Džambinim nestankom.

– Udario sam ga nekoliko puta pesnicom da bih ga onesposobio, pa on je pre toga uperio nekakav pištolj u čelo mog kolege. Pošto smo ga smirili, ubacili smo ga u lift i izbacili na ulicu – pričao je Gojak tvrdeći da ne zna šta se desilo s Džambom posle incidenta. piše Espreso.

