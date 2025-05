NOVI DETALJI: VELIBOR POPOVIĆ JE PRE SAMO NEKOLIKO MESECI IZAŠAO IZ ZATVORA, a sad ga POLICIJA TRAŽI nakon pokušaja UBISTVA Saše Mirkovića

Prvi čovek najbolje – Hype produkcije, Saša Mirković, otvoreno je pričao o pokušaju atentata na njega.

Mirković je otkrio i neke detalje o izuzetno opasnom kriminalcu Veliboru Popoviću Popu – upravo je on pokušao da ga ubije.

“Kako sam rekao u prethodnim mojim storijima, on se sam neće predati. To su kriminalci koji su ušli u estradu i šou-biznis i oni kaljaju imena svih poštenih ljudi koji u tome rade. Nadam se da će zagrebačka policija i tužilaštvo da privedu pravdi ovog ubicu, begunca. Koji je dobro poznat istražnim organima čak i Interpola. I koji je pre samo dva li tri meseca izašao iz zatvora zbog teških krivičnih dela koje je počinio u Francuskoj. Inače isporučen iz Srbije”, rekao je Mirković.

On osuđuje tužioca iz Republike Srbije, koji je odbacio njegovu krivičnu prijavu.

“Na moje upozorenje i krivičnu prijavu o tome da mi je ugrožena sigurnost od predmetnog čoveka i njegovih ljudi okolo. A oni znaju ko su, i vi svi znate, tužilac je odbacio tu krivičnu prijavu. Kao građanin Republike Srbije, smatram da i on isto krivično treba da odgovara. Zato što je maltene učestovao u ovom atentatu tako što je odbacio krivičnu prijavu, a da nije ni pitao. Mene pozvao na saslušanje ili da me upita da li se osećam ugroženo i tako dalje. Dakle, došlo je do greške. Nije tužilac iz Hrvatske nego tužilac iz Republike Srbije je odbio moju krivičnu prijavu. To je bruka i sramota za pravodudni sistem Republike Srbije. Ovako nešto ne sme da se dozvoli”, rekao je, između ostalog, Saša Mirković.

