USKORO PENZIJE: Isplata počinje 4. novembra!
Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), isplata penzija za oktobar počeće 4. novembra kada će primanja dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira na način isplate za koji su se opredelili.
Dan kasnije, 5. novembra, počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, dakle i one koji primanja dobijaju preko tekućih računa i one koji su se opredelili da im penzije stižu na kućne adrese ili da ih podižu na poštanskim šalterima.
Poslednji će penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji primanja dobijaju preko tekućih računa isplata početi 7. novembra a ostalima 8. novembra.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne, tj. isplate za septembar.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!
Dodaj komentar