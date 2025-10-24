USKORO PENZIJE: Isplata počinje 4. novembra!

Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), isplata penzija za oktobar počeće 4. novembra kada će primanja dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira na način isplate za koji su se opredelili.

Dan kasnije, 5. novembra, počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, dakle i one koji primanja dobijaju preko tekućih računa i one koji su se opredelili da im penzije stižu na kućne adrese ili da ih podižu na poštanskim šalterima.

Poslednji će penzije dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji primanja dobijaju preko tekućih računa isplata početi 7. novembra a ostalima 8. novembra.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne, tj. isplate za septembar.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

