Uhapšen bivši britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor!

Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je danas na svom imanju Vud Farm u Sandringemu, na svoj 66. rođendan, objavio je britanski “Telegraf” pozivajući se na neimenovane izvore.

Endru je uhapšen zbog sumnje za zloupotrebu vršenja javne funkcije.

Britanska policija izdala je saopštenje u kome je navela da je uhapšen muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije i da su trenutno u toku pretresi kuća u Berkšireu i Norfolku.

“Muškarac je trenutno u policijskom pritvoru. Nećemo imenovati uhapšenog muškarca, u skladu s nacionalnim smernicama. Takođe, imajte na umu da je ovaj slučaj sada aktivan, tako da treba biti oprezan pri bilo kakvom objavljivanju kako biste izbegli nepoštovanje suda”, navodi se u saopštenju policije.

Pomoćnik načelnika policije Oliver rajt izjavio je da je nakon temeljne procene, otvorena istragu o tvrdnji o zloupotrebi položaja u javnoj funkciji.

“Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost naše istrage dok sarađujemo sa našim partnerima na istrazi ovog navodnog krivičnog dela. Razumemo značajan javni interes u ovom slučaju i pružićemo ažurirane informacije u odgovarajuće vreme“, naveo je u saopštenju Rajt, prenosi BBC.

Uhapšen bivši britanski princ!

Na lokaciji je primećeno šest neobeleženih policijskih automobila i oko osam policajaca u civilu, od kojih je jedan nosio policijski laptop, piše Telegraf.

Jedan od automobila ušao je prednjim prilazom kući, dok su preostala vozila koristila zadnji ulaz u seosku kuću sa pet soba u selu Volferton.

Neobeleženi policijski automobili su potom viđeni kako odlaze u intervalima od oko 30 minuta, dok se treći vozio smatrao kao prevoz za obezbeđenje vojvode.

Policija trenutno procenjuje tvrdnje protiv Mauntbatena-Vindzora iz dosijea osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Navodi uključuju deljenje osetljivih informacija sa Epstinom tokom njegovog mandata kao britanskog trgovinskog izaslanika, kao i optužbe za seksualno zlostavljanje.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

