U Zaјečaru uhapšene dve osobe
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su D. H. (26) i S. R. (31) iz ovog grada zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopštila Policijska uprava Zaječar, pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, kao i na više lokacija u okolini grada, pronađeno je oko 2,9 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Policija je takođe zaplenila osam grama praha za koji se sumnja da je kokain, digitalnu vagicu za precizno merenje, kao i jednu mrvilicu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu radi daljeg postupanja.
Zajecaronline/radio magnum/J.V.
