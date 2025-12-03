U Srbiji registrovan zemljotres! Evo gde je bio epicentar
Danas je Prokuplje pogodio zemljotres jačine 1.7 stepeni po Rihterovoj skali. Kako su iz Republičkog seizmološkog zavoda rekli, potres je uočen nešto nakon 11 sati.
Epicentar zemljotresa u Prokuplju registrovan je na dubini od 13 kilometara.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Zajecaronline/Alo!/N.B.
