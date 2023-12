U petak 22. decembra bez električne energije ostaće korisnici na nekoliko lokacija u gradu.

Od 14 do 14 sati i 30 minuta bez struje ostaće: Varšavska, Kutinska, Topličina od br. 1 do br. 6, Pirotska, Timočke Bune od br. 21 do br. 76, Zmajeva, 7. Septembra od br. 46 do br. 54.

U periodu 11 do 13 sati bez električne energije biće deo naselja Grljanski put, i deo Višnjara.