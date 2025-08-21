TURISTI LJUTI I BESNI! Zatvoreno 11 kilometara plaže! A evo šta je razlog….

U jeku turističke sezone kada ljudi najviše putuju u primorska mesta, desio se jedan ni malo zanimljiv korak! Naime, turistima u španskoj Kosta Blanki zabranjeno je da ulaze u more duž cele obale, dugačke više od 11 kilometara. A razlog je invazija plavog zmaja, retke morske vrste koja ima potencijalno smrtonosan ubod.

Zastave i table sa upozorenjima istaknute su na plažama u opštini Gvardamar del Segura, zbog pojave plavih zmajeva, koji se smatraju istovremeno i najlepšim morskim stvorenjima, prenosi Dejli mejl.

Plavi zmaj je vrsta morskog puža blistavo plave boje koji ima krake koji podsećaju na krila, a u kojima se nalazi otrov. Tipični simptomi uboda plavog zmaja uključuju mučninu, bol, povraćanje i akutni alergijski kontaktni dermatitis.

Kako je najavljeno, zabrana kupanja ostaje do daljeg.

„Podsećamo ljude da uprkos njenoj jarkoj i upečatljivoj boji i maloj veličini od 3,8 santimetara, treba da se klone ove životinje zbog njenog uboda“, napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Turistima se preporučuje da ukoliko vide neko od ovih stvorenja, da ga ne diraju čak ni sa rukavicama i da odmah o tome obaveste nadležne organe. Naravno ta vest je razbesnela turiste koji platili da dođu baš tu na odmor, a sada ne mogu ni da se okupaju.

