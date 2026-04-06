TRON PRIPADA NJEMU: Saša Mirković i Hype TV – Od evrovizijskog pobednika do vladara regionalnog neba koji je kulturu pretvorio u najjači most među narodima!
Povodom trećeg rođendana Hype BiH, koji se simbolično slavi na Dan grada Sarajeva, jedan od najmoćnijih stratega regionalne zabavne industrije, Saša Mirković, u razgovoru za najuticajniji list u BiH, „Dnevni avaz“ otkrio je put kojim je njegov projekat prešao u rekordno kratkom vremenu. Od hrabre početne ideje do monumentalnog produkcijskog sistema koji danas suvereno vlada prostorom cele bivše Jugoslavije, Hype je postao sinonim za kvalit koji ne poznaje granice.
U vremenu kada se granice između televizije, muzike i digitalnih platformi sve više brišu, „Hype“ je pod vođstvom Saše Mirkovića uspeo da izgradi jedan od najuticajnijih produkcijskih sistema u regionu koji je ubrzo postao najprepoznatljiviji regionalni brend. Od muzičke produkcije i uspeha na Eurosongu 2007. godine, pa do stvaranja produkcijske kuće i televizije „Hype“ i popularnog formata „Hype Zvezde“, njegov put obeležen je stalnim pomeranjem granica.
Mirkovićev profesionalni uspon počeo je kroz rad s vrhunskim izvođačima i produkcijom „Beoton“, a kulminirao je istorijskim uspehom na Evroviziji 2007. godine.
„Po prirodi sam radoholik i imam dobar tim ljudi oko sebe koji su sve mladi ljudi koji su godinama učili ovaj posao od mene, onda smo krenuli da se bavimo produkcijom. Ponovo smo vratili produkciju velikih koncertnih dešavanja i onda ušli u filmski i serijski program gde smo danas prvi u regionu po proizvodnji filmskog i serijskog programa, i ne samo u regionu, rekao bih i u Evropi. Prošle godine smo proizveli tačno 720 epizoda igranog sadržaja, što je rekordni broj. Ove godine očekujemo da će to biti oko 830, gde ćemo postaviti nove standarde. Mi se sada takmičimo sami sa sobom, nema više sa kim da se takmičimo ni u tom delu televizije ni u produkcijskom delu.
POKLON SARAJEVU
Danas, 6. aprila, na Dan grada Sarajeva, publika će imati priliku da pogleda i specijalnu projekciju “Bos ili hadžija”, koju upravo Hype produkcija na čelu sa Mirkovićem poklanja Bosni i Hercegovini, simbolično na Dan glavnog grada. Pored toga, “Hype BiH” slavi i tri godine postojanja, te u ovom kratkom roku postaje jedan od vodećih kanala i produkcija.
TRADICIJA I SPORT: 80 GODINA LISTA „SPORT“
Mirkovićev uticaj širi se i na sportske medije kroz najstariji sportski list „Sport“. Ove godine slavi se neverovatnih 80 godina postojanja ovog lista, a povodom jubileja priprema se specijalno štampano izdanje. Mirković takođe naglašava važnost sportskog duha, čestitajući „Zmajevima“ i ističući da su sport i kultura univerzalni jezici koji ljude čine srećnijima.
Kroz razgovor, Mirković je iskoristio priliku da čestita i Zmajevima prolazak na Svetsko prvenstvo, te je istakao da je on veliki prijatelj Bosne i Hercegovine.
Dodao je i to da je navijao za reprezentaciju BiH, te da nije jedan od onih koji šire mržnju među narodima, jer, kako kaže, svi smo jedno.
KVALITET KAO JEDINO MERILO: VIZIJA KOJA NE STAJE
Dok trendovi dolaze i prolaze, Saša Mirković ulaže u emociju i sadržaj koji traje godinama. Format „Hype Zvezde“ dokaz je te težnje za savršenstvom, a saradnja s legendama poput Lepe Lukić, Miroslava Ilića, Mire Škorić. Ace Lukasa, Bokija 13 i vrhunskih gostujućih članova žirija potvrđuju da kvalitet uvek pobeđuje popularnost preko noći.
„Ušli smo u fazu ozbiljne ekspanzije. Razvijamo grandiozne projekte i širimo se izvan regionalnih granica. Naš cilj nije samo biti lider ovde, nego biti potpuno konkurentan i na međunarodnom tržištu. Imamo znanje, vrhunski tim i neiscrpnu energiju. Verujem da je ovo tek početak naše apsolutne dominacije“, poručuje Mirković, vizionar koji svaki izazov pretvara u pobedu.
Treća godišnjica Hype BiH potvrda je da jedna genijalna ideja, uz dovoljno rada i doslednosti, može prerasti u najozbiljniji regionalni projekat. Saša Mirković i „Hype“ ne prate istoriju, oni je pišu.
Zajecaronline.com/Hypetv.rs
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno. Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat.
Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
