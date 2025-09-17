TRESE SE CELA AMERIKA! Jokić NAPUŠTA Denver?!

TRESE SE CELA AMERIKA!

Golden Stejt Voriorsi ozbiljno su zainteresovani da dovedu najboljeg igrača Denvera, ukoliko se za to ukaže šansa.

Vlasnici „ratnika“ milijarderi Džo Lejkob i Piter Guber, neće štedeti dolare da sa Stefom Karijem uparili Srbina.

Kako prenosi uvek dobro obavešteni NBA insajder Sema Emika, u prilog im ide jedan podatak. Jokić na leto 2027. godine ima mogućnost da lično se izjasni da li želi da ode ili ostane u Koloradu. Tada će mu biti poslednja sezona ugovora sa Nagetsima, u godišnjem iznosu od 62,8 miliona dolara.

Čelnici Voriorsa nadaju se da će Nikola Jokić ili bar Janis Adetokumbo odustati od dogovora. Naravno, oko nastavka saradnje sa timovima u kojima igraju.

„Žele da sačuvaju maksimalnu fleksibilnost za manevar za to leto 2027. U ovom trenutku, za sezonu 2027/28 imaju potpisanog samo Mudija za 13,4 i Hilda za 10 miliona. Ovaj drugi ima pravo da izađe iz ugovora. Voriorsi, koji su upoznati sa činjenicom da Adetokumbo i Jokić imaju pravo da izađu iz svojih ugovora na leto 2027. Neće biti jedini tim spreman da reaguje u slučaju da jedan od njih dvojice ne produži. Lejkersi i Klipersi se nalaze među organizacijama koje su slale slične signale prethodnih meseci“, oglasio se Emik na društvenim mrežama.

ODBIO UGOVOR OD 212,5 MILIONA!

Srpski centar u narednu sezonu ulazi kao drugi, a „Grčka zver“ kao peti najplaćeniji igrač NBA lige na listi, koju predvodi najbolji trojkaš svih vremena Kari. Somborac će u novom ciklusu zaraditi 55,2, a sledeće godine 59,1 milion dolara, pre nego što dobije pravo da izađe iz ugovora i postane slobodan igrač na leto 2027. kada ga čeka 62,8 miliona dolara u Denveru.

Podsećamo, Jokić je ovog leta mogao da produži ugovor sa Nagetsima na tri godine vredan 212,5 miliona dolara, ali je odbio. Rukovodstvo franšize iz Kolorada ne diže paniku, pošto je ubeđeno da će srpski centar potpis na četvorogodišnji saradnju staviti narednog leta, kada će dobiti astronosmkih 293,4 miliona dolara. Vlasnik franšize Džoš Krenke da bi osigurao taj potpis je ovog leta doveo Srbinu pojačanja koja je tražio na kraju sezone, da bi Denver istakao kandidaturu za šampionski prsten.

Nagetsima su stigla i prva pojačanja. Majkla Portera Džuniora je trejdovan za Kamerona Džonsona, potom su obezbedili dolazak Jonasa Valančijunasa i pojačali klupu veteranima kao što su Brus Braun i Tim Hardavej Džunior. Mozes Braun je stigao kao opcija na trećem centru, a sve se više šuška da bi Nagetsi mogli da dovedu i Kevina Lava.

Zajecaronline/hypetv/J,V.

