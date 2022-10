„Tramvaj zvani želja“ i dalje vozi, Zoranov brk Branki Katić

Drugog dana 31. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ izvedena je predstava „Tramvaj zvani želja“, koju je po tekstu Tenesi Vilijamsa režirala Lenka Udovički. Predstavu su producirali Beogradsko dramsko pozorište, BELEF festival i Teatar „Ulises“ iz Zagreba. Nagradu za glumačku bravuru drugog dana festivala dobila je Branka Katić.

Predstava,baš kao i drama Tenesi Vilijamsa , za koju je dobio Pulicerovu nagradu 1948. godine, problematizuje neka i danas vrlo važna pitanja kao što su alkoholizam, mentalna labilnost, položaj žena u društvu – pitanja koja su skoro čitav vek kasnije jednako aktuelna i na koja još uvek nema preciznog odgovora.

U predstavi igraju:

Blanš: Branka Katić

Stela: Vanja Nenadić,

Stenli: Miloš Petrović

Trojpec, Mič: Marko Todorović,

Junis: Nađa Sekulić ,

Stiv: Jovo Maksić,

Pablo: Nikola Malbaša,

Doktor: Miloš Lazarov,

Bolničarka, Meksikanka: Bojana Stojković

Stručni žiri festivala u sastavu: dr Miroslav Radonjić (predsednik) , Tanja Bošković i dr Duško Ljuština (članovi) odlučio je da „Zoranov brk“ za glumačku bravuru bude dodeljen Branki Katić koja je na okruglom stolu posle predstave kroz osmeh rekla:

„Eh! Ma nek mi izraste i pravi ako treba! Znači mi mnogo. Žao mi je što nije neka komedija u pitanju pa da smo vas nasmejali koliko nas je puta on u životu nasmejao. Nekako bi to bilo fer da tako dobijem „brk“. Presrećna sam i dirnuta. Ovo je moja prva pozorišna nagrada u životu tako da je poruka svim glumcima, kolegama: „Ne gubite nadu doći će i taj dan!“

„Hoću da zahvalim kolegama jer bez lepe igre sa njima ne bih ni ja mogla da uradim sve što sam uradila“ rekla je Branka Katić zahvalivši se i rediteljki Lenki Udovički sa kojom je bilo divno raditi .

Da je proces rada na predstavi a naročito sa Lenkom Udovički bio sjajan potvrdila je i mlada ali dosta angažovana glumica Vanja Nenadić:

„Lenka Udovički je najbolja na svetu, ali stvarno. Ja se i dalje tretiram kao mlada glumica, nadam se, ali sarađivala sam sa dosta reditelja do sada i stvarno je sa Lenkom bilo posebno iskustvo. Ona je pre svega jedan divan čovek a zatim i divan reditelj koji obožava glumce voli ih i pazi. Daje im i to je bila jedna uzajamna igra i zaista je to najbolji proces koji sam imala. Nekako smo se uželeli i dobrog teksta i ovako jednog školskog rada a ona nas je mnogo lepo vodila i podržavala“.

Festival se nastavlja danas predstavom „Sportsko srce“ Zvezdara teatra.