Svi je čupaju kao korov, a zapravo je pravo blago za zdravlje!
Kopriva možda deluje kao obična “divlja biljka”, ali zapravo je prava riznica zdravlja. Ova superbiljka ne samo da je omiljena u narodnoj medicini, već je i ukusan dodatak jelima ili kao osvežavajući napitak sam za sebe.
Bogata gvožđem, vitaminima i mineralima, kopriva pomaže kod anemije, ublažava bolove, reguliše krvarenje, ali i smiruje nervozu i nesanicu.
Recept za sok od koprive
Sastojci:
- 40 vrhova mlade koprive
- 1 kg limuna
- 4 l vode
- šećer ili med po ukusu
Priprema:
Koprivu dobro operite u hladnoj vodi i sameljite u blenderu, zatim ostavite u posudi da odstoji. Limun operite, isecite na četvrtine i izmiksujte u blenderu. Pomešajte koprivu i limun, prelijte vodom i dodajte limuntus (ako koristite). Dobro promešajte.Pokrijte krpom i ostavite 24 časa da odstoji. Procedite, dodajte šećer ili med po ukusu i mešajte dok se potpuno ne rastope.
Sok možete čuvati u frižideru u staklenoj flaši do sedam dana, ili ga zamrznuti u plastičnim teglama za kasniju upotrebu.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar