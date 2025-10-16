Svi je čupaju kao korov, a zapravo je pravo blago za zdravlje!

Kopriva možda deluje kao obična “divlja biljka”, ali zapravo je prava riznica zdravlja. Ova superbiljka ne samo da je omiljena u narodnoj medicini, već je i ukusan dodatak jelima ili kao osvežavajući napitak sam za sebe.

Bogata gvožđem, vitaminima i mineralima, kopriva pomaže kod anemije, ublažava bolove, reguliše krvarenje, ali i smiruje nervozu i nesanicu.

Recept za sok od koprive

Sastojci:

40 vrhova mlade koprive

1 kg limuna

4 l vode

šećer ili med po ukusu

Priprema:

Koprivu dobro operite u hladnoj vodi i sameljite u blenderu, zatim ostavite u posudi da odstoji. Limun operite, isecite na četvrtine i izmiksujte u blenderu. Pomešajte koprivu i limun, prelijte vodom i dodajte limuntus (ako koristite). Dobro promešajte.Pokrijte krpom i ostavite 24 časa da odstoji. Procedite, dodajte šećer ili med po ukusu i mešajte dok se potpuno ne rastope.

Sok možete čuvati u frižideru u staklenoj flaši do sedam dana, ili ga zamrznuti u plastičnim teglama za kasniju upotrebu.

