SVET FILMA, MUZIKE, GLUME I HOLIVUDA ODAJU POŠTU PREMINULOM GLUMCU ROBERTU REDFORDU!

SVET FILMA, MUZIKE, GLUME I HOLIVUDA ODAJU POŠTU PREMINULOM GLUMCU!

Poznate ličnosti iz sveta filma, muzike, glume i Holivuda izrazile su poštovanje, sećanje i zahvalnost kao odgovor na vest o smrti poznatog američkog glumca Roberta Redforda.

Američka pevačica i glumica Barbara Strajsend odala je počast preminulom Redfordu uz ocenu da je „jedan od najboljih glumaca ikada“, preneo je „Gardijan“.

„Svaki dan na setu filma ‘The Way We Were’ bio je uzbudljiv, intenzivan i pružao je čistu radost. Bio je jedinstven i veoma sam zahvalna što sam imala priliku da radim sa njim“, navela je Strajsend u objavi na Instagramu.

Glumica Skarlet Johanson navela je da je Redford bio taj koji joj je pokazao šta je gluma i da su je njegove vrline inspirisale, zahvalivši mu na podršci i veri koju je imao u nju.

„Jako me je pogodilo jutros kada sam pročitala da Boba više nema. Mnogo mi je značio i bio je divna osoba u svakom pogledu“, istakla je sinoć glumica Džejn Fonda.

„Svet je izgubio neverovatnog glumca, reditelja, muža, oca, prijatelja. Robertovo nasleđe će živeti zauvek na toliko mnogo načina i nositi mnoga sećanja koja nosimo u svom scru. Šta bih sve učinila za još samo jedan ples“, napisala je holivudska glumica Demi Mur na Instagramu, prenosi ABC.

„Zalagao se za progresivne vrednosti poput zaštite životne sredine i pristupa umetnosti, dok je istovremeno stvarao mogućnosti za nove generacije aktivista i filmskih stvaralaca. Prava ikona Amerike“, istakla je političarka Hilari Klinton.

Američki filmski glumac i reditelj, dvostruki dobitnik Oskara, Robert Redford preminuo je juče u 90-oj godini života. Rođen je kao Čarls Robert Redford Junior, 18. augusta 1936. godine, a odrastao je u južnoj Kaliforniji. Redford će ostati upamćen kao gluamac u velikim filmskim hitovima poput „Devojka koju sam voleo“, „Buč Kasidi i Sandens KiD“, „Žaoka“, „Svi predsednikovi ljudi“, „Moja Afrika“ i mnogim drugim.

Glumio je sa velikim glumačkim imenima poput Pola Njumena, Barbare Strejsend, Fej Danavej, Meril Strip, Mišel Fajfer, Debre Vinger, Natali Vud i mnogih drugih. Bio je veliki pokrovitelj nezavisnog filma i osnivač filmskog festivala “Sandens“ koji se održava u Park Sitiju u Juti.

Za sobom je ostavio četvoro dece i suprugu Sibil Sagars.

Zajecaronline/tanjug/J,V.

