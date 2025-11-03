SVE JE SPREMNO ZA HYPE KAFANSKU NOĆ U MAKEDONIJI! Karte u prodaji od srede 5. novembra!

Posle urnebesne KAFANSKE NOĆI u Skenderiji, gde su publiku ostavili bez teksta, Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić nastavljaju dalje. Sledeća stanica je Makedonija, tačnije Skoplje, 20. decembra od 20 časova u areni Jane Sandanski.

Nakon uspešnog koncerta koji je 1. novembra održan u Skenderiji, Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić nastavljaju KAFANSKU NOĆ, ovog puta u Makedoniji.

Kao što je najavio, direktor i vlasnik Hype produkcije, Saša Mirković, putem Instagrama Kafanska noć se nastavlja.

„Počeli smo u prepunoj Skenderiji. Idemo dalje širom sveta. Aca Lukas, Miroslav Ilić i Mira Škorić, a biće i mlađih pevača u Hype – Kafanska noć“, napisao je Mirković.

A ono što sve zanima jeste, da karte mogu da se kupe od 5. novembra, online, na portalu wayin.mk

Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić plus gosti iznenađenja KAFANSKU NOĆ dovode baš u vaš grad!

