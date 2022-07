Sunčano u Zaječaru, do 32 stepena, čuvajte se UV zračenja

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17 °С, a najviša od 32 do 34 °С, saopštava RHMZ RS.

U Zaječaru nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, uglavnom severni. Najniža temperatura od 9 do 17°С, a najviša od 29 do 32°С. Sunčani, naredni dani sve topliji, a za dane vikenda i do 40 stepeni.

RHMZ RS je izdao žuti meteoalarm i pred nama je period vrlo visokog UV zračenja, dok je za naredni dan prognozirana temperatura 38 stepeni, a na snazi narandžasti meteoalarm.

Indeks UV zračenja je u crvenoj zoni od osam do 10, vrlo visoko zračenje.

Izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Preporuka je koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Biometerološka prognoza

Zadržava se period sa povolјnim uticajem biometeoroloških prilika na sve hronično obolele i osetlјive osobe. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u slabijoj formi. I zdravima i obolelima se savetuje adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, kao i umerena fizička aktivnost, saopštio je RHMZ RS.