INVAZIJA OSA I STRŠLJENOVA, ALI I KOMARACA: Ukoliko leto bude izuzetno toplo, kao što najavljuju meteorolozi, u Srbiji bi moglo da dođe do porasta populacije osa, ali i drugih insekata. Kažu za medije u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju.

Doktor Ivan Aleksic iz Zavoda za biocide kaže da najavljeno toplo leto može da odgovara većini insekatskih vrsta. Ali da će tek u narednom periodu videti koja će vrste imati povećanu brojnost u odnosu na “normalne” godine.

– Ako leto bude izuzetno toplo, kao što nadležne službe prognoziraju, moglo bi doći do porasta populacija osa i kod nas. Brojnost neke insekatske vrste zavisi od niza faktora. To su temperatura, vlaga, dostupnosti i raspoloživosti hrane, skloništa..). Sa druge strane, većini insekata i ne odgovaraju jako visoke temperature s obzirom na to da svaka vrsta ima svoj temperaturni opseg za normalno funkcionisanje. – kaže dr Aleksić.

Ose i stršljeni najbrojniji u drugoj polovini leta

Kada je reč o osama, čiju povećanu brojnost očekuju i nemački stručnjaci, koji na to upozoravaju kako je preneo tamošnji “Bild”. Njihova dominacija se očekuje u Srbiji u drugoj polovini leta.

– Najavljeno toplo leto će odgovarati većini insekatskih vrsta, pa ćemo u narednom periodu videti koja će vrste imati povećanu brojnost u odnosu na normalne godine. S obzirom na to da aktivnost svih insekata zavisi od temperature, viša temperature će pogodovati bržem razviću i povećanoj aktivnosti većini insekata. Ako bude i padavina, to će naročito pogodovati pojavi većeg broja komaraca ovog leta. Ose će se svakako pojaviti kao i svake godine početkom proleća, ali njihova veća brojnost, kao i stršljena, se očekuje u drugoj polovini leta kada su njihova društva najbrojnija – objašnjava on.

Prema njegovim rečima, sa prvim toplim prolećnim danima matice osica, koje jedine preživljavaju tokom zimskih meseci, počinju da grade nov osinjak – koloniju.

– Brojnost u svakoj koloniji postepeno raste da bi sredinom i krajem leta dostigla najveću brojnost, kada počinje i njihovo parenje. – kaže dr Aleksić.

Sklanjajte voće sa otvorenog prostora

Iako blizina osice nikome nije prijatna, dr Aleksić podseća i na njenu korisnu stranu.

– Većina vrsta osa su mesojedi i hrane se mnogim insektima te su sa te strane korisne. Ose se, takođe, hrane voćnim sokovima koje voće ispušta. Biće tokom leta privučene plodovima voća, čak i ako je ono u fazi truljenja. Zbog toga treba voće u stanu sklanjati sa otvorenog prostora ili poklapati posude u kojima stoji.Takođe, ambalažu različitih sokova i slatkih pića treba zatvarati. Kada pijete piće iz konzerve moguće je da se neka osica zavukla unutra. Pa treba jako paziti da vas ne ubode u usnu ili jezik. To može biti izuzetno opasno. – kazao je dr Aleksić.

Trenutna opasnost su krpelji

Kako je rečeno Zavodu za biocide, u Beogradu i okolini gotovo da nema izletišta na kojem nema ovih krvopija koji su zaraženi i prenose Lajmsku bolest. A i njihova brojnost je dostigla maksimum mnogo ranije u odnosu na prethodne godine.

Zaraženost krpelja varira uz godine u godinu i zavisi i od broja analiziranih jedinki. Taj procenat se, kako objašnjavaju u Zavodu kreće od 15 do 35 odsto. Tako da je praktično svaki treći krpelj potencijalni prenosilac Lajmske bolesti.

Biće do 50 tropskih dana

Inače, meteorolozi zaista očekuju leto za mnogo tropskih dana.

– Prerano je i možda previše senzacionalistički govoriti o 50°C, s obzirom da to nije maksimalna temperatura. apsolutni rekord je iz 2007. godine za Srbiju i to je izmereno 44,9°C. Ono što se sa ove distance može reći o letu jeste da očekujemo negde između 35 i 50 tropskih dana. To su oni dani sa maksimalnom temperaturom preko 30°C. Generalno celo leto bi neku srednju temperaturu imalo i do 2°C višu u odnosu na prosek. Ali sa druge strane ocenjuje se da će padavine biti u prosečnoj vrednosti. – rekao je meteorolog RHMZ-a Goran Mihajlović.

Zajecaronline.com/Blic/M.A.N.A.