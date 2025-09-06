STARINSKA PITA SA VIŠNJAMA

tanke kore za baklavu

2 šolje od 200 g višanja

100 g leblebija

100 g šećera

vanilin šećer

kisela voda

ulje

malo listića badema po želji

prah šećer za posipanje

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi sjedinite višnje, leblebije, šećere i kiselu vodu. Uljem premažite 4 kore pa ih poprskajte kiselom vodom i ređajte jednu na drugu. Preko pete kore na dno stavite polovinu fila sa višnjama pa urolajte. Istim postupkom napravite i drugi rolat. Zatim ih premažite uljem i pospite listićima badema. Pecite pitu 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B

