STARINSKA PITA SA VIŠNJAMA

06.09.2025.
foto: Pinterest

Potrebno je:

  • tanke kore za baklavu
  • 2 šolje od 200 g višanja
  • 100 g leblebija
  • 100 g šećera
  • vanilin šećer
  • kisela voda
  • ulje
  • malo listića badema po želji
  • prah šećer za posipanje

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi sjedinite višnje, leblebije, šećere i kiselu vodu. Uljem premažite 4 kore pa ih poprskajte kiselom vodom i ređajte jednu na drugu. Preko pete kore na dno stavite polovinu fila sa višnjama pa urolajte. Istim postupkom napravite i drugi rolat. Zatim ih premažite uljem i pospite listićima badema. Pecite pitu 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B

