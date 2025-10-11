VELJKO PAUNOVIĆ NOVI SELEKTOR ORLOVA?!
Veljko Paunović biće novi selektor Srbije!
Ovu vest je nezvanično objavila TV Arena sport.
Paunović će naslediti Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza Srbije od Albanije.
Ko je Veljko Paunović?
Paunović je igračku karijeru započeo u Partizanu, a najveći deo karijere je proveo u Španiji gde je promenio osam klubova. Takođe je igrao u Nemačkoj, SAD i Rusiji.
VELJKO PAUNOVIĆ NOVI SELEKTOR ORLOVA?!
Prvi trenerski angažman je imao u mlađim selekcijama Srbije, a sa selekcijom do 20 godina je 2015. godine postao prvak sveta.
Potom je vodio Čikago, Reding i Gvadalaharu, a poslednji klub mu je bio španski Ovijedo sa kojim je izborio plasman u Primeru.
Podsetimo, Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku, te poručio da neće putovati sa ekipom u Andoru.
– Ja sam rekao da najverovatnije, neću reći 100 odsto, ali 99 odsto neću putovati u Andoru u ovom ambijentu. Već duži period, ako mogu da kažem, već duži period se osećam loše.
Zajecaronline/Kurir/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
KONCERTI
Aca Lukas će, zajedno sa dragim kolegama i prijateljima, Mirom Škorić i Miroslavom Ilićem, 1. novembra nastupati u Skenderiji. takođe velika imena. Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić pokazaće tada koliko su veliki.
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar