VELJKO PAUNOVIĆ NOVI SELEKTOR ORLOVA?!

Paunović će naslediti Dragana Stojkovića Piksija koji je podneo ostavku posle poraza Srbije od Albanije.

Paunović je igračku karijeru započeo u Partizanu, a najveći deo karijere je proveo u Španiji gde je promenio osam klubova. Takođe je igrao u Nemačkoj, SAD i Rusiji.

Prvi trenerski angažman je imao u mlađim selekcijama Srbije, a sa selekcijom do 20 godina je 2015. godine postao prvak sveta.

Potom je vodio Čikago, Reding i Gvadalaharu, a poslednji klub mu je bio španski Ovijedo sa kojim je izborio plasman u Primeru.

Podsetimo, Dragan Stojković Piksi podneo je ostavku, te poručio da neće putovati sa ekipom u Andoru.

– Ja sam rekao da najverovatnije, neću reći 100 odsto, ali 99 odsto neću putovati u Andoru u ovom ambijentu. Već duži period, ako mogu da kažem, već duži period se osećam loše.

Zajecaronline/Kurir/I.R.

