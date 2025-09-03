KO JE “NOVINARKA” ZORICA RADULOVIĆ? – Od ŽRTVE PRETNJI do saradnice MAFIJAŠKIH NARKO MENADŽERA
Na prijemu kod gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića dogodila se scena koja jasno pokazuje izopačenost naše javne scene. Umesto domaćina ili gradonačelnika, glavnu reč vodila je Zorica Radulović – predstavljena kao PR pevačice Breskvice. Umesto da bude u pozadini, Radulovićeva je vrištala na novinare i naređivala im šta da rade, do te mere da se i sam Cvetanović povukao pre kraja prijema.
Od žrtve pretnji – do saradnice mafijaša
Ono što bi moglo izgledati kao običan skandal dobija mračniju dimenziju. Prema tvrdnjama Televizije Hype i svedočenju njenog vlasnika Saše Mirkovića, Radulovićeva se dovodi u vezu sa kriminalnim strukturama. On je još ranije otkrio njene kontakte sa Veliborom Popovićem zvanim Pop, menadžerom sa kriminalnom prošlošću.
Ironično, ista ta Radulovićeva bila je ranije njegova žrtva – Pop joj je, na konferenciji Marije Šerifović, pretio smrću i poručivao da će njenoj redakciji poslati bombu. Tada su reagovala i novinarska udruženja.
Ali, kada se Mirković suočio sa istim čovekom, Radulovićeva se stavila na njegovu stranu. Ako to nije primer licemerja i trgovine sopstvenim integritetom, teško je zamisliti šta jeste.
Skupi nastupi – na račun građana
Da skandal bude potpun, nastup pevačice Breskvice i njenog tima koštao je Leskovčane skoro milion i trista hiljada dinara. Pitanje koje se nameće: da li je normalno da jedan od najsiromašnijih gradova u Srbiji plaća astronomske honorare pevačici i njenoj PR službi, u kojoj sedi osoba kompromitovane biografije?
@sasamirkovicofficial Gradonačelnik Leskovca sa pevačicama koje rade za kriminalne krugove i nark*dilere?! #sasamirkovic ♬ original sound – Saša Mirković
Slika kulture i medija danas
Ovaj slučaj pokazuje naopako postavljene vrednosti – novinarka koja komanduje novinarima, političari koji se povlače pred PR-ovima, a građani koji finansiraju sve to. Kada se licemerje i veze sa mafijašima normalizuju, onda postaje jasno zašto kriminalci i njihovi saradnici diktiraju pravila, ne samo na estradi i u medijima, već i u samim gradovima.
