KO JE “NOVINARKA” ZORICA RADULOVIĆ? – Od ŽRTVE PRETNJI do saradnice MAFIJAŠKIH NARKO MENADŽERA

Na prijemu kod gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića dogodila se scena koja jasno pokazuje izopačenost naše javne scene. Umesto domaćina ili gradonačelnika, glavnu reč vodila je Zorica Radulović – predstavljena kao PR pevačice Breskvice. Umesto da bude u pozadini, Radulovićeva je vrištala na novinare i naređivala im šta da rade, do te mere da se i sam Cvetanović povukao pre kraja prijema.

Od žrtve pretnji – do saradnice mafijaša

Ono što bi moglo izgledati kao običan skandal dobija mračniju dimenziju. Prema tvrdnjama Televizije Hype i svedočenju njenog vlasnika Saše Mirkovića, Radulovićeva se dovodi u vezu sa kriminalnim strukturama. On je još ranije otkrio njene kontakte sa Veliborom Popovićem zvanim Pop, menadžerom sa kriminalnom prošlošću.

KO JE “NOVINARKA” ZORICA RADULOVIĆ? – Od ŽRTVE PRETNJI do saradnice MAFIJAŠKIH KLANOVA

Ironično, ista ta Radulovićeva bila je ranije njegova žrtva – Pop joj je, na konferenciji Marije Šerifović, pretio smrću i poručivao da će njenoj redakciji poslati bombu. Tada su reagovala i novinarska udruženja.

Ali, kada se Mirković suočio sa istim čovekom, Radulovićeva se stavila na njegovu stranu. Ako to nije primer licemerja i trgovine sopstvenim integritetom, teško je zamisliti šta jeste.

Skupi nastupi – na račun građana

Da skandal bude potpun, nastup pevačice Breskvice i njenog tima koštao je Leskovčane skoro milion i trista hiljada dinara. Pitanje koje se nameće: da li je normalno da jedan od najsiromašnijih gradova u Srbiji plaća astronomske honorare pevačici i njenoj PR službi, u kojoj sedi osoba kompromitovane biografije?

Slika kulture i medija danas

Ovaj slučaj pokazuje naopako postavljene vrednosti – novinarka koja komanduje novinarima, političari koji se povlače pred PR-ovima, a građani koji finansiraju sve to. Kada se licemerje i veze sa mafijašima normalizuju, onda postaje jasno zašto kriminalci i njihovi saradnici diktiraju pravila, ne samo na estradi i u medijima, već i u samim gradovima.

ZajecarOnline/Rešetka/D.Marinković

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!