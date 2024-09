SPREMITE SE! Najnovija vremenska prognoza RHMZ! Stižu pljuskovi sa grmljavinom!

Stižu pljuskovi sa grmljavinom!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se na jugozapadu Srbije u toku popodneva očekuje promenljivo oblačno vreme, sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

RHMZ je ranije saopštio da se danas i sutra očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom od 32 do 37 stepeni Celzijusa. A uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se tek ponegde. Na zapadu i jugu Srbije.

U petak se očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo – maksimalne vrednosti u većini mesta od 30 do 32 stepena.

Duvaće slab vetar, promenljiv, tokom noći na jugu Banata umeren jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab promenljiv vetar, s najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni. Pad temperature predviđa se od petka, kada se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i temperature do 31 stepen.

Osobama sa respiratornim i srčanim tegobama savetuje se oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika, navodi se na sajtu RHMZ. Mogući su nervoza, osećaj uznemirenosti i glavobolja. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Tanjug/O.B.