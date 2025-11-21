Šok u Beču: Muškarac dobio 13.000 evra kazne zbog pušenja na svojoj terasi!

Muškarac iz Beča mora da plati oko 13.000 evra sudskih troškova i da poštuje strogo ograničen raspored pušenja na svojoj terasi nakon što ga je komšinica tužila zbog dima i buke.

Sukob između stanara traje mesecima – Danijel (42), otac dvoje dece, pušio je cigarete na terasi posle posla, što je komšinici iz stana iznad smetalo, piše Hojte.

Prema njegovim rečima, komšinica je tražila da puši u stanu, što je on odbio.

Uprkos tome što tokom uviđaja nije utvrđeno uznemiravanje, Okružni sud u Floridsdorfu presudio je u korist tužiteljke.

Šok u Beču

Sud je Danijelu odredio tačno vreme tokom kog sme da puši.

Od aprila do oktobra pušenje je dozvoljeno od šest do osam, od 10 do 12, od 15 do 18 i od 20 do 22 časa.

Od novembra do aprila sme da puši od osam do devet, od 13 do 14 i od 19 do 20 časova.

U svim drugim terminima pušenje je zabranjeno, čak i na terasi.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

