ŠOK ODLUKA: Ova zemlja deci mlađoj od 15 godina zabranjuje društvene mreže!

Danska premijerka Mete Frederiksen najavila je danas da vlada planira da zabrani korišćenje društvenih mreža deci mlađoj od 15 godina, upozorivši da “mobilni telefoni i društvene mreže kradu detinjstvo”.

Frederiksen je u govoru pred parlamentom poručila da želi strože zakone kako bi se zaštitila deca, ali nije iznela konkretne detalje o predlogu zabrane, preneo je briselski Politiko.

Građanska inicijativa iz 2024. već je prikupila 50.000 potpisa za zabranu platformi kao što su TikTok, Snepčet i Instagram.

Danska premijerka je dodala da bi roditelji mogli da daju saglasnost za naloge deci starijoj od 13 godina, a Danska vlada istovremeno traži da EU uvede obaveznu proveru starosti korisnika na mreži.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

