25.09.2025.
foto: Pinterest

SOČAN KOLAČ SA GROŽĐEM

Potrebno je:

  • 4 jaja
  • 180 g maslaca sobne temperature
  • 200 g šećera u prahu
  • 260 g glatkog brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 350–400 g crnog ili crvenog grožđa
  • malo maslaca i brašna za kalup

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Grožđe operite pa odvojite bobice i odstranite koštice. U jednoj posudi penasto umutite maslac sa šećerom dok ne dobijete svetlu smesu. Onda dodajte jedno po jedno jaje i nastavite da mutite. Zasebno pomešajte brašno sa praškom za pecivo pa dodajte u smesu. Špatulom polako umešajte polovinu bobica u testo. Zatim smesu izlijte u kalup i dobro poravnajte. Rasporedite ostatak grožđa po vrhu kolača. Pecite kolač 35 do 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Na kraju, čačkalicom proverite da li je kolač pečen.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

