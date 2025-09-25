SOČAN KOLAČ SA GROŽĐEM

Potrebno je:

4 jaja

180 g maslaca sobne temperature

200 g šećera u prahu

260 g glatkog brašna

1 kašičica praška za pecivo

350–400 g crnog ili crvenog grožđa

malo maslaca i brašna za kalup

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Grožđe operite pa odvojite bobice i odstranite koštice. U jednoj posudi penasto umutite maslac sa šećerom dok ne dobijete svetlu smesu. Onda dodajte jedno po jedno jaje i nastavite da mutite. Zasebno pomešajte brašno sa praškom za pecivo pa dodajte u smesu. Špatulom polako umešajte polovinu bobica u testo. Zatim smesu izlijte u kalup i dobro poravnajte. Rasporedite ostatak grožđa po vrhu kolača. Pecite kolač 35 do 40 minuta, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Na kraju, čačkalicom proverite da li je kolač pečen.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

