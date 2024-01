Smena sunca i oblaka, temperatura maksimalno do 4 stepena

Ujutro na severu Srbije pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega. Tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 4 do 8 stepeni.

U Zaječaru smena sunca i oblaka, sa minimalnom temperaturom do -5 stepeni, a maksimalno do 4 stepena. Vetar slab i umeren, do 14 km/h.

I sutra slično vreme

Biometeorološka prognoza

Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su očekivane meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.