Sjajno poslednje veče Gitarijade, spuštena zavesa na 56. izdanje festivala

Sinoć je održano treće, finalno veče 56. Gitarijade koje je okupilo najviše publike na ovogodišnjem izdanju festivala. Finale u takmičenju demo bendova, a zatim i revijalni deo u kome su nastupili Osvajači, Neverne bebe, Dr Nele Karajlić i Mortal kombat, razgalili su publiku i na pravi način zatvorili najstariji rok festival na Balkanu.

Poslednje veče festivala otvorili su demo bendovi Echo Spiritus, Charna, MK & Saso Mange, Promonael i David i Golijati, koji su se borili za pobedu u velikom finalu.

Stručni žiri imao je težak posao da izabere ko je od ovih bendova bio za nijansu ispred ostalih, a izbor je pao na banjalučki bend Charna.

Publici se najviše dopao nastup Promonaela, a nagradu za najbolji vokal poneo je Marko Kelečević.

U revijalnom delu prvi su na binu izašli Osvajači i svojim vanvremenskim hitovima zagrejali publiku.

Nakon koncerta, Zvonko Pantović Čipi je rekao da za njega Gitarijada ima posebno mesto u srcu, jer mu je nastup iz devedesetih godina pred Zaječarskom publikom ostao urezan u pamćenju kao jedan od najboljih živih nastupa benda.

„U ono vreme, mi smo bili još tinejžderi, snimali smo prvi album, koji smo željno iščekivali, i tokom snimanja tog albuma došli smo da odsviramo ovde kao gosti na Gitarijadi u Zaječaru. Sećam se bio je stadion i sa nama u grupi bio je tada i sada pokojni Laza Ristovski. Baš u njegovom studiju smo i snimali naš prvi album. Taj koncert i taj doček i tu ljubav koju nam je publika tada pružila, s tim da ploča još nije bila izašla, ploča je izašla tek početkom naredne godine, taj nastup je meni ostao u srcu, a verujem da su ga zapatili i ljudi koji su tada bili tu. Taj nastup je više puta emtiovan na RTS-u, tako da su ljudi bili u prilici da ga vide u više navrata“, rekao je Čipi.

On je poručio da je bend zadržao žar koji su i tada imali, kao i da u slučaju da žar nestane, ne možete se baviti rokenrolom i uživati u njemu.

„Što se nas tiče, ništa se ne menja, radimo ono što volimo. Moguće je jedino da je nekada u nama bilo više jer smo bili mladi, željni svega. Onda postane pomalo posao i rutina, ali ne gubi se taj žar, jer bez toga ne možeš da sviraš. Ako izgubiš taj žar, bolje je da prestaneš da se baviš ovim poslom. Ne možeš da budeš na bini i da se ponašaš kao da prodaješ krompire, mi to nikada nismo radili, nikada i nećemo, iako znam ljude koji to rade. Ponekad mi ih je žao, jer nije to posao kao svaki drugi“, zaključio je Čipi.

Nakon Osvajača, nastupile su Neverne bebe, koje su, kao i svaki put do sada, napravile fantastičnu atmosferu u Zaječaru.

Vladan Đurđević, basista i osnivač Nevernih beba, podsetio je da je zaječarska Gitarijada posebno važna za Neverne bebe, jer su pre četiri decenije on i Milan Đurđević sa svojim bendom Nova Zemlja pobedili na festivalu.

„Atmosfera u Zaječaru je fenomenalna. Mi smo večeras slavili 40 godina od kada smo Milan i ja pobedili na Gitarijadi. Divno je što ovaj festival postoji i opstaje, što se mladi ljudi i dalje bave muzikom. Rokenrol je trenutno u nekoj vrsti zapećka, ali Zaječar je dobar primer koji treba slediti, da se to malo popularizuje i da se rokenrol vrati na mesto koje mu pripada. Želim ovim mladim bendovima da se kao i mi, godinama vraćaju na ovu binu i da istraju u svojim namerama, jer rokenrol je bajkovit samo ako budete dovoljno istrajni u njemu“, rekao je Đurđević.

Odmah posle njihovog koncerta, proglašeni su pobednici 56. Gitarijade, a program je nastavio sjajni Dr Nele Karajlić, sa prepoznatljivom energijom i čuvenim penjanjem uz konstrukciju bine, što je, kako kaže, radio prvi put još davne 1987. godine.

„Mislim da je zaječarska Gitarijada najstarija na svetu, kada je ona prva održana, Hendriks je još bio živ. Ja se ne sećam koliko smo puta bili. Prvi put je bilo 87. , svaki put kad dođem sve je bolje i bolje, sad je bolje i pivo“, rekao je Nele.

Mnogo mladih bilo je u publici, a tek nekoliko onih koji su bili tu i te davne 1987. godine, a Nele ističe da je to znak da je njegova generacija ostavila dubok trag.

„Mislim da je ono što smo mi radili, ne samo mi kao Zabranjeno pušenje, nego cela neka generacija koja je radila u ono doba, mi smo ostavili zaista dubok trag. To je lepo kada to vidiš, da ta neka nova deca slušaju to isto u potpuno drugom kontekstu. Prvi put sam to video na koncertu Stounsa devedesete, kada sam video da tri generacije – baka, mama i ćerka idu na koncert. Ja sam mislio da su oni odavno umrli, a tada još nisu imali ni četrdeset godina“, poručio je Karajlić.

Čast da zvanično i zatvore ovogodišnju Gitarijadu imala je grupa Mortal Kombat, koja je u potpunosti opravdala očekivanja i na pravi način stavila tačku na trodnevni program.

Prva dva dana festivala poseta nije bila na nekom očekivanom, odnosno zadovoljavajućem nivou za festival tradicije Gitarijade, ali trećeg dana ipak je ponovo bilo jasno da rokenrol i dalje stanuje u Zaječaru.