Saša Mirković: „Koncert Bokija 13 biće veći spektakl od Evrosonga, samo njega bih sada poveo na to takmičenje!“

Direktor i vlasnik „Hype produkcije“ Saša Mirković na konferenciji za medije povodom koncerta Bokija 13, koji je zakazan za 12. decembar ove godine rekao je da će to biti veći spektakl od Evrovizije.

Kako Boki 13 nije znao da odgovori na pitanje novinara koliko može da košta takav spektakl u beogradskoj Areni, pitanje je prosleđeno Mirkoviću, koji organizuje čitav spektakl.

„Tačno je da ni ne može da zna koliko košta organizacija. Ono šta ja moram da kažem je da kada organizujete ovakve spektakle to radite iz zadovoljstva, tada ne gledate šta koliko košta. Možda imamo i male zasluge iz te Evrope, u toj Finskoj i Švedskoj, za neke ranije saradnje, pa smo još uvek rado viđene osobe tamo, koje mogu i na reč da dobiju neke stvari, koje još nisu testirane ni u svetu. Ali kažem videćete to 12.12. Znate da ne dajem prazna obećanja. Tako sam rekao i za „Hype Zvezde“ kakva će da bude produkcija. Pustio sam ostale da isfuraju šta imaju, a onda im pokazao kako mi to radimo“.

Karte nikada ne delim

„To će biti jedno ludilo koje se ne propušta. To je spektakl koji se jednom viđa. Karte mogu da podelim recimo nekom domu za nezbrinutu decu, ostalima ne vidim zašto bih delio. Svako ko želi da dođe kupiće kartu. A želeće jer imaće šta da se vidi,pravi spektakl“.

„Sledeće godine je 20 godina od Marijinog osvajanja Evrosonga i često me ljudi pitaju šta je potrebno za takav uspeh. Ide ta priča da ona ima zlatan glas. Da, ali to je samo 30 posto uspeha. Potrebna je energija, snalažljivost, vizija i tako dalje i tako dalje. Ja sam otišao 2007. tj,. 2006. godine doneo pesmu „Molitva“ sećam se da su tu bili članove benda „Akapulko“ i Miroslav (Ilić) i tada sam svima rekao ovo je pobednička pesma za sledeću Evroviziju. Oni su mi rekli misliš Beoviziju, ja sam rekao ne nego Evroviziju. To je ta vizija. Tada su me gledali bledo, kao sada kada kažem mjuzikl, šou program, strahovita produkcijska sila i moć i energija Bokijeva pretočena u Arenu, koju mnogi mogu samo da sanjaju“, rekao je Mirković, pa potom poručio:

„Jedini sa kojim bih sada otišao na Evrosong , čiju sam enegiju prepoznao, zbog toga sam i onda uzeo Mariju, to je Boki 13. Znam da bi sada u ovom trenutku jedino on mogao to da iznese i pobedi!“.

Karte za koncert možete kupiti OVDE.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!