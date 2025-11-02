SARAJEVO PEVA SA ACOM LUKASOM! Spektakl u Skenderiji, svi na nogama! (FOTO/VIDEO)

SARAJEVO PEVA SA ACOM LUKASOM!

U sarajevskoj dvorani „Skenderija“ sinoć, 1. novembra 2025. godine nastupio je trio – Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić.

Hala se orila hitovima ovog trojca, a naša ekipa je sve ispratila.

Ime Ace Lukasa sinonim je za najluđu žurku na Balkanu, a sinoć je muzička zvezda to i dokazala.

Kako se može videti, publika je sve vreme bila na nogama dok je Lukas izvodio hitove „Nisam preživeo“, „Upali svetlo“, „Baj pas“ i druge.

Lukas je poznat i po svojim pošalicama, a bilo ih je i sinoć u Skenderiji, kada je bio okupan sarajevskom ljubavlju.

Podsetimo, „Kafansku noć“ otvorila je Acina prijateljica Mira Škorić. Orili su se hitovi „Otkači“, „Manastir“, „Ti si ko i ja“… Na binu je u jednom trenutku izašao i producent Saša Mirković.

Kako su počeli prvi taktovi pesme „Pozdravi je, pozdravi“, cela Skenderija je pevala uglas sa Miroslavom Ilićem, čiji status ne bledi gde god da se pojavi.

USKORO – ILIĆ I SAVA CENTAR!

Tradicionalno, Miroslav Ilić uskoro održava koncert u Beogradu.

Pozvao je publiku da 10. i 11. decembra dođu da uživaju u njegovim pesmama.

“Dragi moji prijatelji, vreme je da se ponovo okupimo! Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas čekam 10. i 11. decembra 2025. godine u Sava Centru. Da zajedno zapevamo i uživamo kako samo mi umemo”, započeo je legendarni pevač.

Zajecaronline.com/hypetv.rs V.M