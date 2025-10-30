ACA LUKAS U PODKASTU KOD BOKIJA 13! „Biće raskrinkavanje svih tema i dilema“

Nakon gostovanja prvog čoveka Hype imperije, Saše Mirković u podkast kod Bokija 13 čije su izjave uzdrmale estradno nebo, stiže Aca Lukas!

Nema sumnje da će posle Mirkovića i Lukas iznenaditi i tako napraviti pravi medijski spektakl.

Boki je objavio da će sledeći gost u njegovom podkastu biti niko drugi do Aca Lukas – jedna od najkontroverznijih i najpričanijih muzičkih zvezda na Balkanu.

View this post on Instagram A post shared by Bojan Jovanovski (@boki13official)

Novo izdanje podkasta emituje se u ponedeljak, 3. novembra, u 21 čas i biće, kako je Boki rekao, „pregled svih tema i dilema“. Prema ovoj najavi, očekuje se da će podkast govoriti o svemu što javnost želi da zna: muzici, slavi, medijskim svađama i Lukasovom privatnom životu.

Nakon rekordne gledanosti epizode ​​sa Sašom Mirkovićem, publika željno iščekuje ovo izdanje, koje će sigurno „uzdrmati“ celu regionalnu scenu.

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.