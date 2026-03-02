SAMO NEKOLIKO SATI DO SPEKTAKLA KOJI ĆE PROTRESTI BALKAN! Večeras od 20 časova počinju „HYPE ZVEZDE“!

Odbrojavanje je završeno. Ostalo je još samo nekoliko sati do trenutka kada će se pod reflektorima vrhunske produkcije otvoriti novo poglavlje regionalne muzičke scene.

Večeras, 2. marta 2026. godine, počinje emitovanje spektakularnog muzičkog takmičenja „Hype Zvezde„ koji ambiciozno podiže lestvicu kada su u pitanju talent šou programi.

„Hype Zvezde“ donose savremen i dinamičan format u kojem je fokus isključivo na vrhunskom vokalu, autentičnosti i scenskom nastupu. Produkcijski tim najavljuje visok nivo audio i vizuelnog doživljaja od impresivne scene i rasvete, do pažljivo osmišljenog muzičkog repertoara koji kandidatima daje prostor da pokažu pun potencijal.

Takmičari koji večeras izlaze na scenu dolaze sa jasnim ciljem da osvoje publiku i žiri i izbore svoje mesto među novim imenima regionalne muzičke scene. Stručni žiri, sastavljen od najvećih zvezda i profesionalaca, imaće zadatak da prepozna talenat, ali i da kroz savete usmeri kandidate ka profesionalnom razvoju.

Uz pozitivnu energiju, ozbiljno takmičenje i produkciju na visokom nivou, „Hype Zvezde“ večeras započinju svoje putovanje. Premijerno emitovanje 02.03.2026. označiće početak potrage za novim zvezdama koje bi mogle obeležiti naredne godine na sceni.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.