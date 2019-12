Ristović: Pokret neće bojkotovati lokalne izbore

Dr Nenad Ristović je rekao da su u toku godine realizovane brojne aktivnosti u I, II, III, IV i V mesnoj zajednici.

Prema rečima lidera Pokreta građana oni nisu napustili Skupštinu grada, jer je to jedini način da se čuje mišljenje ljudi koji su glasali za njih.

„Nismo napustili Skupštinu grada, jer jedini način da se čuje mišljenje 4000 ljudi koji su glasali za našu listu 2017. godine i onih koji su u međuvremenu prilšli nama bio je kroz skupštinsku raspravu. Često smo nailazili na pomoć građana i stručnih ljudi koji su želeli da pomognu sa predlozima i komentarima koje smo iznosili sa govornice, ali vlast to nije h tela da čuje i da uvaži, jer kako to moće da iznese neko ko je neprijatelj njihovih interesa, to je termin sa kojim nas oslovljavaju“.