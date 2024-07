RHMZ upozorava: Nevreme stiže u Srbiju

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na vremenske nepogode – stižu pljuskovi i grmljavina, slabi toplotni talas!

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u narednom periodu lokalno će biti intenzivniji i praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom.

Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati HITNA UPOZORENjA 1 do 2 časa unapred.

SLABLjENjE INTENZITETA TOPLOTNOG TALASA

Maksimalna temperatura

– danas (17.07.) od 35 do 39, u Beogradu oko 37 °C

– sutra (18.07.) od 33 do 37, u Beogradu oko 34 °C

– u petak i za vikend (19 – 21.07.) od 31 do 36 °C.

U većim urbanim sredinama i dalje tropske noći.

“Uveče ili u noći na četvrtak, na severu Srbije ili u regionu Save i Dunava, gde se nalazi maksimum nestabilnosti i vlage, moguće je formiranje polja niskog vazdušnog pritiska, mezoskalnog konvektivnog vrtloga, koji će donositi ekstremne pljuskove (količine od 100-200 l/m²) do duboko u noć. Do četvrtka ujutro, 50-60% površine Srbije će, najverovatnije, imati pojavu grmljavine. S obzirom na pljuskovitu prirodu padavina, biće i skroz suvih mesta. Mesta koja oblaci ne zahvate, mogu dobiti pad temperature od 5-10°C zahvaljujući hladnom vazduhu koji će se uveče razlivati iz oluja, tj. zona sa ekstremnim pljuskovima.”

Ni nakon završetka izraženog toplotnog talasa temperature neće biti mnogo niže, pa će živa u termometru i naredne nedelje ići iznad tridesetog podeoka.

ZaječarOnline/O.B.