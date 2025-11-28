RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Jače snežne padavine u brdsko-planinskim područjima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na sneg za brdsko-planinska područja Srbije gde se do subote, 29. novembra, očekuju povremeno snežne padavine jačeg intenziteta, koje će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu.

Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu.

RHMZ navodi da se oprez, pre svega, savetuje svim učesnicima u saobraćaju.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

