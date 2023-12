Reči godine – udruživanje i inovacija: Mejkers labovi kao katalizator kreativnosti i udruživanja za podršku obrazovanju

Učionice budućnosti su tokom prethodne godine otvorene u 12 gradova Srbije, tj. u 13 srednjih škola, čime je obuhvaćeno 11 365 đaka i 1 223 nastavnika. Misija Grupe za obrazovanje koja ima za cilj da mladima pruži budućnost punu izbora, znanja i mogućnosti nastavlja se i u 2024. godini. Nakon otvorenih 13 Mejkers labova, Nordeus fondacija, Centar za promociju nauke, Dostignuća mladih u Srbiji i Inicijativa Digitalna Srbija uz podršku partnera najavljuju otvaranje još minimum 12 Mejkers labova do kraja 2024. koji će duplirati broj učenika i nastavnika sa pristupom savremenom obrazovanju.

Kako je sve počelo? Sinergija privrede i obrazovanja

Medicinska škola u Čačku bila je prva škola u Srbiji u kojoj je otvoren multidisciplinarni inovativni prostor, Mejkers lab, pre samo nešto više od godinu dana. Nakon toga, niz se nastavljao – Leskovac, Vršac, Zaječar, Ruski Krstur, Knjaževac, Beograd, Šabac, Mladenovac, Niš, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Škole različitih profila otvorile su svoja vrata inovacijama, savremenim tehnologijama i programina. Otvaranje učionica budućnosti znači modernu opremu, renoviranje prostora, povezivanje škola sa privredom, učešće različitih aktera u stvaranju osnove za učeničke projekte i ideje koje će unaprediti budućnost i osnaživanje već postojećeg obrazovnog sistema. Ovi poduhvati značili su i mapiranje potreba konkretne škole, okupljanje lokalne zajednice, predstavnika kompanija, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva sa ciljem jačanja kapaciteta škola kroz pružanje kvalitetnog STEAME obrazovanja (nauka, tehnologija, inženjering, umetnost, matematika, preduzetništvo). Svaki Mejkers lab ima jednog ili tim nastavnika i koordinatora koji su ključni činioci promena jer su zaslužni za to da se on maksimalno efikasno koristi za dobrobit svih u školi. Dodatna vrednost mreže labova je i mogućnost povezivanja ovih škola i nastavnika, uvezivanje kroz rad i razmenu znanja i iskustva, što multiplikuje efekat inicijative i distribucije znanja po celoj zemlji.

Kako je to izgledalo u praksi na nekim primerima? Tehnička škola u Mladenovcu dobila je profesionalni studio za snimanje, Medicinska škola u Čačku nove mikroskope, škola u Ruskom Krsturu dobila je opremu poput Lego robota, Arduino setova i 3D štampača. a Kragujevačka gimnazija dobila je najveći Mejkers lab sa novom binom za dramsku sekciju… I to je samo deo opreme za ove škole, a za svaku od njih posebno je osmišljena lista opreme koja je potrebna đacima i nastavnicima. Podršku u izgradnji labova i doniranju ove opreme, Grupa za obrazovanje je dobila i od kompanija koje su tokom celog perioda ulagale svoje resurse za pružanje podrške boljem obrazovanju, a to su – Bosch Srbija, Henkel/Ceresit, Tarkett, Roma company, Tesla i NCR fondacija.

Jedan zajednički cilj okupio je ove kompanije – kvalitetno obrazovanje za uspeh mladih u ekonomiji 21. veka. Odgovornost za buduća zanimanja, izbore i uspehe mladih i činjenica da su škole početak svakog putovanja i lokalni inkubatori talenata, inovacija i znanja motivisala je predstavnike privrede da pored ostalih uzmu učešće u ovom projektu.

Promena kao preduslov za uspeh, a škole kao generatori promena

“Ono što se stvara u Mejkers labu, ne ostaje u Mejkers labu. Projekti, inovacije i ideje koje se rađaju u Mejkers labovima širom Srbije, imaju potencijal da pomognu razvoju škole, lokalne zajednice ali i društva u celini. Učionicama budućnosti trenutno ima pristup 11.365 srednjoškolaca i 1.223 nastavnika u školama različitih profila širom zemlje. Tokom 2024. godine, ovaj broj ćemo više nego duplirati na oko 25.000 dece i 2.500 nastavnika.

I koliko god da se, za sada, najviše govori o samom otvaranju Mejkers labova, još više ćemo pričati o onome što se u njima kreira i sprovodi. Izgradnja Mejkers labova samo je početak kontinuirane saradnje sa školama i njihovog osnaživanja. Grupa za obrazovanje, uz podršku kompanija partnera u Mejkersima sprovodi različite STEAME programe, za nastavnike i učenike”, izjavio je Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordeus fondacije.

Promene su već vidljive. U nekim školama, sve je više interesovanja za IT smerove, primenjene nauke, vannastavne aktivnosti i projekte, kao i sve više preduzetničkih projekata i interesovanja. Svedoci, ali i oni koji su ponajviše uticali na ove promene, jesu i nastavnici, koordinatori Mejkers labova, koji su tokom celog perioda radili sa učenicima u Mejkers labovima na razvoju veština i interesovanja, ali i na podsticanju njihovog učešća u ovim aktivnostima i projektima. Koordinatori imaju ključnu ulogu kada je reč o privlačenju pažnje đaka, podsticanju timskog duha i postavljanju uslova u kojima će inovativne ideje postati uspešni poduhvati. Dobar primer je Gimnazija u Zaječaru, u okviru koje je, nakon otvaranja Mejkers laba, znatno povećalo interesovanje za izborni predmet Primenjene nauke. I ne samo to, rađa se veliki broj zanimljivih projekata čiji su kreatori deca i nastavnici a koji podstiču praktičan način razmišljanja, igru, kreativan pristup učenju i istraživanju.

“Dešava se da uđem u Mejkers i zateknem nekoliko učenika kako vežbaju za Baze podataka, nedaleko od njih druga grupa štimuje gitaru koju su napravili u okviru Primenjenih nauka, a oba 3D štampača su uključena i prave držače za nakit ili medaljone iz serija. To je čitav jedan mali haos u školi iz koga nastaje ceo svemir. I to su moji omiljeni trenuci, kad shvatim koliko Mejkers znači svima koji su spremni da zasuču rukave”, podelio je utiske nastavnik fizike Mladen Šljivović, inače jedan od najnagrađivanijih profesora u našoj zemljii i koordinator Mejkers laba u Gimnaziji Zaječar.

Priznanje za obrazovanje – SAM nagrada kao podsticaj za naredne korake

Značaj savremenog obrazovanja za budućnost našeg društva, kao i povezivanja obrazovanja i privrede, kroz inicijativu Mejkers labova, prepoznala je i Srpska asocijacija menadžera, koja godinama unazad promoviše odgovorno poslovanje, podstiče liderstvo, rad sa mladima, i radi na osnaživanju menadžera u cilju uspešnijeg poslovanja i podizanja konkurentnosti srpske privrede.

U okviru tradicionalnog SAM Gala događaja i godišnje dodele nagrada, Nordeus Fondacija, u ime Grupe za obrazovanje, dobila je priznanje u kategoriji „Društveno-odgovorna kompanija godine“, upravo za projekat Mejkers lab. Na ovaj način poslovna zajednica u Srbiji i predstavnici privrede, kroz najveće menadžersko udruženje, ukazali su na realan potencijal i značaj otvaranja inovativnih prostora u srpskim školama. To proizilazi iz činjenice da su Mejkers labovi tačka kontakta privrede sa mladima. Kroz rad u Mejkers labovima i mentorstvo stručnjaka iz različitih industrija, mladi otkrivaju svoje potencijale i stavljaju ih u kontekst budućih zanimanja i potreba privrede.

“Ova nagrada nam je veliki podstrek i signal da se moć udruživanja prepoznaje na širem planu, pa i od strane nekih od lidera domaće privrede, koju vidimo kao ključnog partnera u podršci obrazovanju. Oni razumeju šta znači ulaganje u budućnost uz dugoročno razmišljanje ali uz brzo prilagođavanje promenama 21. veka. Tek će se pokazati za šta su sve sposobni srednjoškolci i njihovi nastavnici, jer im dajemo alate koji tek treba da otključaju njihov potencijal i pokažu kako se kroz spoj tehnologije i znanja mogu rešavati i neki društveni problemi, “ istakao je Nebojša Bjelotomić, izvršni direktor Inicijative Digitalna Srbija.