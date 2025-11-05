Raspisan Konkurs za subvencije u lovstvu za 2025. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za raspodelu sredstava za održivi razvoj i unapređenje lovstva za 2025. godinu, na osnovu člana 79. Zakona o divljači i lovstvu i Zaključka Vlade Republike Srbije od 4. septembra 2025. godine.

Za realizaciju projekata u oblasti lovstva opredeljeno je ukupno 138.800.000 dinara. Od tog iznosa, 40.367.072,52 dinara namenjeno je za završetak projekata započetih u 2024. godini, dok je 98.432.927,48 dinara predviđeno za nove projekte koji će se realizovati u lovnoj 2025/2026. godini.

Konkurs je usmeren na podršku aktivnostima koje doprinose održivom razvoju lovstva, očuvanju i unapređenju populacija divljači i njenih staništa u Republici Srbiji.

Podrška obuhvata mere za povećanje brojnosti i poboljšanje populacionih karakteristika divljači, kao i izgradnju, opremanje i unapređenje lovnih objekata i lovačkih domova.

Predviđena su i sredstva za unapređenje monitoringa divljači i staništa kroz nabavku terenskih vozila, specijalizovane opreme, hraniva i medikamenata, zatim sprovođenje stručnih edukacija u oblasti lovstva, kao i podršku u vidu subvencija za osiguranje, digitalizaciju procesa i unapređenje informacionih sistema u lovstvu.

Pored toga, konkurs omogućava nabavku opreme za privremeno skladištenje odstreljene divljači, finansiranje revitalizacije populacija sitne divljači u lovištima koja su pretrpela štetu usled elementarnih nepogoda, kao i nabavku računarske opreme za lovačke organizacije sa područja Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

Konkurs i svi detalji o uslovima za učešće dostupni su na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume.

Ministarstvo poziva lovačka udruženja, institucije i sve zainteresovane subjekte da se upoznaju sa uslovima i konkurišu za podršku koja će doprineti očuvanju prirodnih resursa i unapređenju lovne privrede u Srbiji.

