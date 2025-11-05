Raspisan Javni poziv za podsticaje za premiju osiguranja biljaka i životinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2025. godinu.

Zahtevi se podnose u periodu od 5. do 25. novembra 2025. godine, isključivo preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Raspisan Javni poziv za podsticaje za premiju osiguranja biljaka i životinja

Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine kod društva za osiguranje zaključila polisu osiguranja od rizika za useve i plodove ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i za rasadnike i životinje.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 2.500.000 dinara.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na ovom linku.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona:

011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Zajecaronline/Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/ N.B.

