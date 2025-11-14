PUZOVIĆ OBIŠAO RADOVE NA VRATNI: Uređenje korita gotovo za 15 dana

Direktor JVP “Srbijavode” Goran Puzović obišao je juče radove na uređenju korita reke Vratne u istoimenom selu, koji se izvode u dužini od 1.300 metara i koji će biti, kako je rekao, završeni za 15 dana.

Dodao je da se radovi izvode po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da su započeti prvog jula, kao i da radovi obuhvataju uklanjanje rastinja, uklanjanje nanosa iz korita i obezbeđenje krupnim kamenom, te da su do sad urađena i četiri mokra prelaza, kako bi građani mogli da prilaze svojim kućama ili gazdinstvima.

“Početkom marta imali smo veliki poplavni talas koji je zadesio ovaj deo negotinske nizije i nakon posete Negotinu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zahteva ljudi iz lokalne samouprave i iz mesne zajednice, ja sam poslao inženera na teren i snimili smo šta su to potrebe ovog dela i šta treba da se odradi od poslova, da bi ljudi ovde živeli bezbednije”, rekao je Puzović.

PUZOVIĆ OBIŠAO RADOVE

Naveo je da su u planu i radovi u okolini manastira Vratna, te je podsetio da je i u samom Negotinu ove godine očiščeno 13 kanala, deo glavnog velikog kanala…

“Ovo je jedan od primera saradnje lokalne samouprave i države, gde smo prepoznali zajedno šta su to potrebe lokalne zajednice. Imamo dve bitne stvari koje se tiču cele Negotinske krajine, to su silni vodotoci drugog reda, za koje lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava i tu se država uključuje, pa ćemo zajedno da rešavamo probleme kao što smo rešili i ovde u Vratnoj”, kazao je Puzović.

Kao drugi vid saradnje napominje razvoj sistema za navodnjavanje i naveo je da se nada da će do naredne jeseni biti gotov projekat i građevinska dozvola, te če se krenuti u drugu fazu razvoja sistema za navodnjavanje.

“Danas imamo pod sistemom preko 1.200 hektara. Druga faza obuhvata potpuno novu crpnu stanicu na Dunavu, nećemo uzimati vodu više preko hemijske industrije, nego ćemo imati svoju crpnu stanicu, izgradnju dva velika rezervoara za podizanje vode i skoro 13.000 hektara ćemo obuhvatiti sistemom”, rekao je Puzović.

Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković kazao je da je u razgovoru sa direktorom Srbijavoda Puzovićem dogovoreno da se svake godine održava poslovno-tehnička saradnju između tog preduzeća i Negotina.

“Zajedničkim sredstvima ćemo nastaviti uređenje i sređivanje vodotokova drugog reda koji su problematični, zato što sama lokalna samouprava, ne samo naša, nego većina lokalnih samouprava, ima problem sa vodotokovima drugog reda, ali mi smo se sada bazirali na našu opštinu Negotin i potrebe naše opštine, tako da mislim da ćemo sa ovakvim radovima nastaviti sigurno i u narednom periodu”, kazao je Veličković.

Dodao je da očekuje da i druge mesne zajednice, primerom Vratne, nastave da dobijaju uređenje svojih rečnih korita i naravno rešavanje problema usled bujučnih potoka.

PUZOVIĆ OBIŠAO I ŠTUBIK

Direktor Puzović je obišao i selo Štubik, gde je razgovarao sa meštanima o njihovim potrebama.

“Čuo sam da imaju probleme sa vodom za piće i sa nekim drugim potrebama. Čućemo, zapisaćemo, prenećemo svim nadležnim, a što je u domenu “Srbijavoda” potrudićemo se da brzo rešimo”, rekao je Puzović.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.