Prvi rezultati lokalnih izbora u Boru: Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“ 53%

Redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora održani su danas, zajedno sa izborima u više opština širom Srbije. Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova. Izborna tišina počela je u ponoć između četvrtka i petka i trajala je do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova. Tokom tog perioda bilo je zabranjeno predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima, kao i objavljivanje procena rezultata.
- „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNP, SNS) – 53 odsto
- „Bor, naša odgovornost“ – 44,9 odsto
Sedam lista u izbornoj trci
Na lokalnim izborima u Boru učestvovalo je ukupno sedam lista.
Građani su mogli da glasaju za sledeće izborne liste:
- „Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNP, SNS)
- „Bor, naša odgovornost“
- „Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka“
- „Ljudi u centru – Srećko Zdravković“
- „Borci za Bor“
- „Dr Miloš Jovanović – dr Zoran Stojković – NADA za Bor – Nacionalno demokratska alternativa“ (NDSS, POKS – Monarhisti)
- „Irena Živković – Radnička – Bor Boranima“
Više od 38.000 birača na 48 mesta
Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora iznosio je 38.492, a glasanje je bilo organizovano na 48 biračkih mesta.
Skupština grada Bora ima ukupno 35 odborničkih mesta.
Zajecaronline/J.V.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
