Prvi rezultati lokalnih izbora u Boru: Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“ 53%

Redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora održani su danas, zajedno sa izborima u više opština širom Srbije. Biračka mesta bila su otvorena od 7 do 20 časova. Izborna tišina počela je u ponoć između četvrtka i petka i trajala je do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova. Tokom tog perioda bilo je zabranjeno predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima, kao i objavljivanje procena rezultata.

„Aleksandar Vučić – Bor, naša porodica“ (koalicija: SPS, SRS, SNP, SNS) – 53 odsto „Bor, naša odgovornost“ – 44,9 odsto „Svoji na svome – dr Predrag Balašević – Vlaška narodna stranka“ „Ljudi u centru – Srećko Zdravković“ „Borci za Bor“ „Dr Miloš Jovanović – dr Zoran Stojković – NADA za Bor – Nacionalno demokratska alternativa“ (NDSS, POKS – Monarhisti) „Irena Živković – Radnička – Bor Boranima“

Više od 38.000 birača na 48 mesta

Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora iznosio je 38.492, a glasanje je bilo organizovano na 48 biračkih mesta.

Skupština grada Bora ima ukupno 35 odborničkih mesta.

Zajecaronline/J.V.

